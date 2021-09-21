Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала монобольшинство не поддерживать законопроекты, которые нарушают трудовые права украинцев. Об этом она заявила во время своего выступления с трибуны Верховной Рады.

«Существует целый перечень прав людей, которые зафиксированы международными конвенциями, всеми нашими украинскими законами - это ограничение рабочего дня 8 часами, 2 выходных дня в неделю, обязательно отпуск и тому подобное. А «слуги народа» предлагают все эти гарантии аннулировать и формировать отношения между работодателем и работающим человеком только на базе краткосрочных соглашений. Чтобы в этих соглашениях работодатель навязывал то, что он хочет, без тех ограничений, которые закреплены международными конвенциями и другими правовыми документами», - пояснила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» обратила внимание на то, что против накануне принятого законопроекта 5388-у выступила Международная организация труда и международные профсоюзы, предупреждали, что Украине грозят определенные санкции в случае, если наступление на трудовые права будут продолжены.

«Хочу напомнить, что более 300 лет в мире существует профсоюзное движение, боровшиеся за права работающих людей. А этими законопроектами в Украине профсоюзы полностью устраняются от защиты трудовых прав людей. Если профсоюзы вас в чем-то не удовлетворяют, то сделайте так, чтобы они были сильнее, но не разрушайте принципы, на которых держится вся система трудового права в мире. Голосуйте против этого закона и трех последующих», - призвала Юлия Тимошенко.