Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Политик призвала не голосовать за него.
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала монобольшинство не поддерживать законопроекты, которые нарушают трудовые права украинцев. Об этом она заявила во время своего выступления с трибуны Верховной Рады.
«Существует целый перечень прав людей, которые зафиксированы международными конвенциями, всеми нашими украинскими законами - это ограничение рабочего дня 8 часами, 2 выходных дня в неделю, обязательно отпуск и тому подобное. А «слуги народа» предлагают все эти гарантии аннулировать и формировать отношения между работодателем и работающим человеком только на базе краткосрочных соглашений. Чтобы в этих соглашениях работодатель навязывал то, что он хочет, без тех ограничений, которые закреплены международными конвенциями и другими правовыми документами», - пояснила Юлия Тимошенко.
Лидер «Батькивщины» обратила внимание на то, что против накануне принятого законопроекта 5388-у выступила Международная организация труда и международные профсоюзы, предупреждали, что Украине грозят определенные санкции в случае, если наступление на трудовые права будут продолжены.
«Хочу напомнить, что более 300 лет в мире существует профсоюзное движение, боровшиеся за права работающих людей. А этими законопроектами в Украине профсоюзы полностью устраняются от защиты трудовых прав людей. Если профсоюзы вас в чем-то не удовлетворяют, то сделайте так, чтобы они были сильнее, но не разрушайте принципы, на которых держится вся система трудового права в мире. Голосуйте против этого закона и трех последующих», - призвала Юлия Тимошенко.