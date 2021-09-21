Французские жандармы будут две недели тренировать украинских нацгвардейцев
Учения начались в селе Старе Киевской области.
Представители французского Национального центра подготовки сил жандармерии (CNEFG) в течение двух недель будут проводить обучение для сотрудников Национальной гвардии Украины.
Первый этап подготовки подразделений общественной безопасности будет проходить в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений НГУ, который находится в селе Старе Киевской области, информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.
"Во время коллективной подготовки подразделениями НГУ будут отработаны новые европейские стандарты и подходы к выполнению задач по обеспечению общественной безопасности", - говорится в сообщении.
Перед началом активной фазы учений в Центр прибыл атташе по правоохранительным вопросам Посольства Французской Республики в Украине полковник Себастьен Дордэн.
Как рассказал начальник Международного центра полковник Александр Крячко, украинские инструкторы также проходят подготовку в Учебном центре подготовки сил жандармерии Франции, в городе Сент-Астье.
Обучение между подразделениями Нацгвардии и Жандармерии в Киевской области проходит уже во второй раз.