Французские жандармы будут две недели тренировать украинских нацгвардейцев

Фото: пресс-центр МВД

Представители французского Национального центра подготовки сил жандармерии (CNEFG) в течение двух недель будут проводить обучение для сотрудников Национальной гвардии Украины.

Первый этап подготовки подразделений общественной безопасности будет проходить в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений НГУ, который находится в селе Старе Киевской области, информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.

"Во время коллективной подготовки подразделениями НГУ будут отработаны новые европейские стандарты и подходы к выполнению задач по обеспечению общественной безопасности", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр МВД

Фото: пресс-центр МВД

Фото: пресс-центр МВД

Перед началом активной фазы учений в Центр прибыл атташе по правоохранительным вопросам Посольства Французской Республики в Украине полковник Себастьен Дордэн.

Как рассказал начальник Международного центра полковник Александр Крячко, украинские инструкторы также проходят подготовку в Учебном центре подготовки сил жандармерии Франции, в городе Сент-Астье.

Обучение между подразделениями Нацгвардии и Жандармерии в Киевской области проходит уже во второй раз.