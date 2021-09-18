Больше всего желающих привиться "Спутник V" в Мариуполе, Северодонецке, Харькове и Одессе, - опрос

Также не против вакцины страны-агрессора в Днепре (18%) и Запорожье (19%).

Больше всего желающих привиться роSSийской вакциной от короновируса в Украине (38%) в Северодонецке (38%), Харькове (24%) и Одессе (21%).

Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг" в сфере местного самоуправления в Украине.

Так респонденты ответили на вопрос "Какой вакциной вы бы вакцинировались от коронавируса" (среди тех, кто готов вакцинироваться от коронавируса).

Также не против вакцины соседней страны-агрессора в Днепре (18%) и Запорожье (19%).

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, которые не находятся под роSSийской оккупацией. В исследовании приняли участие более 19 тысяч респондентов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения роSSийской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вакцина "Спутник V" от ковида "надежна, как автомат Калашникова". Он также утверждал, что вакцинировался сам, и прививки получили другие политики. В настоящее время Путин пошел на самоизоляцию и заявил, что в его окружении коронавирусом заболели "не один, не два", а "несколько десятков" людей.

Руководитель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Кристи Виртумер-Хохе сравнила вакцину "Спутник V" с "русской рулеткой" и посоветовала не давать разрешения на его использование в экстренном порядке.

В апреле 2021 года Бразилия отказалась от роSSийской вакцины против ковида. 26 апреля регулятор контроля качества медпрепаратов Anvisa отметил риски применения препарата из-за отсутствия информации, которая гарантирует его безопасность, качество и эффективность. Решающей проблемой назвали наличие аденовируса в вакцине и опасение, что он может воспроизводиться. Регулятор назвал это "серьезным дефектом".

В декабре прошлого года Турция также отказалась от закупки "Sputnik V", поскольку в ходе ее разработки отсутствует "хорошая практика".

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