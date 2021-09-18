Порошенко: импортировать из РоSSии технологии фальсификации выборов так же неприемлемо, как покупать у них газ и электроэнергию

РоSSия обкатывает на выборах в Госдуму технологию фальсификаций через дистанционное голосование.

Об этом в своем видеообращении сказал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он предостерег украинскую власть от заимствования таких избирательных технологий.

"В РоSSии уже обкатывают технологию дистанционного голосования через Интернет. Как они шутят, очень "честная", очень "надежная" технология. На этих выборах они экспериментируют пока в шести регионах РоSSии, а также в украинском Севастополе и в оккупированных районах украинского Донбасса", - отметил Порошенко.

По мнению Порошенко, закрадывается подозрение, что именно у россиян наша власть переняла идею, которую рекламировала в Стэнфорде - чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах в Интернете. "Тот, кто контролирует - тот и рисует результат", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

По его словам, импортировать из РоSSии технологии фальсификации выборов так же неприемлемо, как покупать у них газ или электроэнергию. "Чтобы не случилось так, что транзитный сервер и "пидрахуйство" 2004 года - это были только цветочки, а вот и ягодка. У нас будут честные выборы, прежде всего, согласно Конституции, в октябре 2023 года очередные парламентские, а затем и президентские. И мы никому под прикрытием модных и красивых фишечек не позволим создать диджитализированный механизм фальсификации", - предостерегает пятый Президент.

Напомним, выборы в Госдуму РФ начались 17 сентября и продлятся три дня. РоSSия разрешает избираться депутатам из Крыма, который является оккупированной украинской территорией, а также раздает свои паспорта на временно оккупированном Донбассе и заявляет, что они смогут проголосовать. Например, в Ростовской области от "Единой РоSSии" будет баллотироваться бывший главарь "ДНР" Александр Бородай. Всего в ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных нет.

Министерство иностранных дел Украины предупредило, что эти выборы имеют сомнительную легитимность, поскольку несколько округов расположены на территории оккупированного Крыма и города Севастополя, а к голосованию также допущены украинские граждане из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Поэтому Украина введет санкции из-за проведения выборов в Государственную думу на этих территориях.