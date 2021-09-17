На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД

В министерстве надеются обсудить пути привлечения РоSSии к ответственности за нарушение территориальной целостности Украины и Устава ООН.

На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Фото: надано Сергієм Кислицею

Генеральная Ассамблея ООН включила вопрос временно оккупированных территорий Украины в повестку дня 76-й сессии.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генеральной Ассамблеи ООН включить пункт повестки дня на временно оккупированных территориях Украины в повестку дня ее 76 -й сессии. С нетерпением ждем целенаправленной дискуссии о путях привлечения РоSSии к ответственности за нарушение территориальной целостности Украины и Устава ООН", - говорится в сообщении.

We welcome today’s #UNGA decision to include an item on the temporarily occupied territories of Ukraine to the agenda of its 76th session. Looking forward to a focused discussion on ways of bringing Russia to account for violations of Ukraine’s territorial integrity & UN Charter. pic.twitter.com/prRPTaM463

— MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) September 17, 2021

Напомним, президент Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября, где примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

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