Проведение "выборов" на оккупированных территориях - вызов, сопоставимый с захватом Крыма, - Порошенко

Привлечение украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях, к так называемым «выборам» роSSийского парламента – вызов, сопоставимый с захватом Крыма и прямым вторжением регулярных подразделений роSSийской армии на Донбасс. Об этом в видеообращении заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Он призвал Владимира Зеленского привлекать партнеров к усиленному давлению на Кремль.

«Речь идет не только о том, чтобы дать отдельную резко-негативную оценку выборам в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Возможно, и о большем. Нет оснований считать, что эти «выборы» в РоSSии будут лучше, чем прошлогодние «выборы» у Лукашенко. Поэтому и оценки должны быть тождественными", - подчеркнул Порошенко.

«Во-вторых, организовать мощную волну осуждения паспортизации как акта агрессии против Украины. Осудить это должны и на уровне Генассамблеи ООН , и наши партнеры по Европейскому Союзу, в том числе по результатам саммита Украина-ЕС в октябре. Однако осуждения мало. РоSSия должна понести международно-правовую ответственность», - убежден Петр Порошенко.

Он подчеркивает - следует добиваться ужесточения санкций против РФ за систематическое невыполнение Минских договоренностей, незаконную паспортизацию и электоральную аннексию.