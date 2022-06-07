РФ хочет открывать центры выдачи своих паспортов в оккупированных городах Запорожской области

В ЕС уже заявили, что не будут признавать такие паспорта, информирует ZN.ua.

РФ хочет открывать центры выдачи своих паспортов в оккупированных городах Запорожской области
© Українські новини

РоSSийские оккупанты собрались открывать центры выдачи роSSийских паспортов во временно занятых Бердянске, Энергодаре и других городах Запорожской области. Об этом пишет пропагандистское информагентство ТАСС.

При этом в конце мая сообщалось, что оккупанты хотят завозить на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей выездные бригады МВД для незаконной выдачи своих паспортов.





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