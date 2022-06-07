РФ хочет открывать центры выдачи своих паспортов в оккупированных городах Запорожской области

РоSSийские оккупанты собрались открывать центры выдачи роSSийских паспортов во временно занятых Бердянске, Энергодаре и других городах Запорожской области. Об этом пишет пропагандистское информагентство ТАСС.

При этом в конце мая сообщалось, что оккупанты хотят завозить на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей выездные бригады МВД для незаконной выдачи своих паспортов.