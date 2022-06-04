В Украине до конца надеялись, что РФ решится на наступление только с оккупированных территорий Донбасса – генерал

Бригадный генерал и командир ОТУ "Север" Дмитрий Красильников заявил, что власти Украины до последнего надеялись, что россияне не начнут наступление других направлений, а только с временно оккупированной территории Донбасса, и силы ООС были готовы к такому сценарию. Слова Красильникова цитирует пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник приступит к своим активным боевым действиям с оккупированной территории части Луганской и Донецкой областей. Опять же – маскируясь под подразделения незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" основной частью прикомандированных, добровольцев, наемников, и разбавляя регулярными своими войсками возможно при поддержке РСЗО дальнего действия и авиации. Возможно, - отмечает он.- До конца мы верили, что наш враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, по всем линиям не зайдет. Мы надеялись на лучшее, но готовились к самому худшему".