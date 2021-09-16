В Гааге начался первый процесс по военным преступлениям в Косово

Первым обвиняемым является один из бывших командиров Армии освобождения Косово Салих Мустафа.

В Гааге начался первый процесс по военным преступлениям в Косово
Саліх Мустафа
Фото: balkaninsight.com

В Гааге 15 сентября начался первый судебный процесс по расследованию военных преступлений во время войны за независимость Косово в 1998-99 годах.

Первым обвиняемым является один из бывших командиров Армии освобождения Косово (АОК), которого обвиняют в убийствах и пытках. Салих Мустафа все обвинения отвергает, передает DW.

По данным обвинения, в апреле 1999 года Мустафа и его подчиненные жестоко пытали по меньшей мере шестерых гражданских в исправительном лагере близ Приштины, один человек был убит. Все жертвы были косовскими албанцами, которых АВК считала "коллаборационистами", утверждает следствие.

Мустафу задержали в прошлом году в столице Косово Приштине и с тех пор держали под стражей.

Всего по делу о военных преступлениях в Косово проходят обвиняемыми девять человек, в том числе экс-президент страны Хашим Тачи, который подал в отставку в ноябре 2020 года, чтобы предстать перед судом.

Во время вооруженного конфликта, приведшего в итоге к отделению Косово от Сербии, были убиты около 13 тысяч человек. Конфликт закончился после воздушных ударов НАТО по Сербии, которые продолжались 78 дней. Впоследствии Косово откололось от Сербии и в одностороннем порядке провозгласило независимость.

Белград до сих пор считает Косово частью Сербии. Независимость Косово также не признали несколько членов ЕС, РоSSия и Китай. Украина тоже не признает независимость Косово.

Специальный суд по Косово был создан в 2015 году в результате давления международных организаций для расследования военных преступлений и преступлений против человечности. Он является частью судебной системы Косово, но в нем работают международные судьи и прокуроры. Из-за большого давления на свидетелей суд был перенесен в Гаагу.

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