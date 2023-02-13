Найманці "Вагнера" допомагають Сербії готувати гібридну атаку на Косово – президентка Османі

На думку президентки Косова, Сербія готується до захоплення частково визнаної республіки, але не за допомогою традиційної військової операції, інформує ZN.ua.

Найманці
© KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images

Найманці приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" допомагають Сербії готувати гібридну агресію проти Косова. Таку думку в інтерв'ю The Telegraph озвучила президентка частково визнаної республіки Вьоса Османі.

За словами Османі, Сербія готується до можливого захоплення Косова, проте не за допомогою традиційної військової операції, а за допомогою "гібридної атаки". Вона зазначила, що сербські воєнізовані формування одержують від "вагнерівців" зброю та військову форму без розпізнавальних знаків. Водночас ПВК вербує в Сербії найманців для участі у російсько-українській війні, заявила Османі.

"Вони привозять зброю та форму, але формально не є частиною сербської армії. Сербія хоче досягти своїх цілей, не називаючи це військовою операцією", - заявила президент Косова.

Журналісти The Telegraph зазначають, що ситуація нагадує підготовку РФ до окупації Криму в 2014 році.


Богдан Затула, ZN.ua





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