Найманці "Вагнера" допомагають Сербії готувати гібридну атаку на Косово – президентка Османі
На думку президентки Косова, Сербія готується до захоплення частково визнаної республіки, але не за допомогою традиційної військової операції, інформує
Найманці приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" допомагають Сербії готувати гібридну агресію проти Косова. Таку думку в інтерв'ю The Telegraph
За словами Османі, Сербія готується до можливого захоплення Косова, проте не за допомогою традиційної військової операції, а за допомогою "гібридної атаки". Вона зазначила, що сербські воєнізовані формування одержують від "вагнерівців" зброю та військову форму без розпізнавальних знаків. Водночас ПВК вербує в Сербії найманців для участі у російсько-українській війні, заявила Османі.
"Вони привозять зброю та форму, але формально не є частиною сербської армії. Сербія хоче досягти своїх цілей, не називаючи це військовою операцією", - заявила президент Косова.
Журналісти The Telegraph зазначають, що ситуація нагадує підготовку РФ до окупації Криму в 2014 році.