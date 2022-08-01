Агресією проти Косово Сербія обрала бік у російсько-українській війні – депутат

Мустафа вказав на зв'язок конфлікту з діями РФ в Україні та Китаю щодо Тайваню, інформує ZN.ua.

Агресією проти Косово Сербія обрала бік у російсько-українській війні – депутат

Загострення конфлікту між Сербією та частково визнаним Косово прояснює позицію Сербії щодо російсько-української війни, вважає депутат, ексміністр сільського господарства Косово Бесьян Мустафа.

Сербія, на думку депутата, буде на боці агресорів, таких як Росія чи Китай, який нарощуватиме військову міць для можливого захоплення Тайваню.

«Лінію чітко проведено. Сербія ухвалила рішення, по який бік цієї лінії він знаходиться», - написав він.

#Serbia attempting destabilization with #Kosovo is a continuation of #Russia war in #Ukraine and #China ramping up forces towards #Taiwan. The line has been clearly drawn. ?? has made its decision which side of that line it stands.

— Besian Mustafa (@besianm) July 31, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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