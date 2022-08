Агресією проти Косово Сербія обрала бік у російсько-українській війні – депутат

Загострення конфлікту між Сербією та частково визнаним Косово прояснює позицію Сербії щодо російсько-української війни, вважає депутат, ексміністр сільського господарства Косово Бесьян Мустафа.

Сербія, на думку депутата, буде на боці агресорів, таких як Росія чи Китай , який нарощуватиме військову міць для можливого захоплення Тайваню.

«Лінію чітко проведено. Сербія ухвалила рішення, по який бік цієї лінії він знаходиться», - написав він.