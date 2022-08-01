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2022-08-01
Агресією проти Косово Сербія обрала бік у російсько-українській війні – депутат
Загострення конфлікту між Сербією та частково визнаним Косово прояснює позицію Сербії щодо російсько-української війни,
Сербія, на думку депутата, буде на боці агресорів, таких як Росія чи Китай, який нарощуватиме військову міць для можливого захоплення Тайваню.
«Лінію чітко проведено. Сербія ухвалила рішення, по який бік цієї лінії він знаходиться», - написав він.
— Besian Mustafa (@besianm)
#Serbia attemptingdestabilization with #Kosovois a continuation of #Russiawar in #Ukraineand #Chinaramping up forces towards #Taiwan. The line has been clearly drawn. ?? has made its decision which side of that line it stands. July 31, 2022
Ольга Чекіс, ZN.ua