В Кировоградской области нашли недемонтированный памятник Ленину

Ранее считалось, что в области не остались "лениных".

В селе Бандурово Гайворонского района остался недемонтированный памятник Ленину. Об этом LB.ua стало известно от местных жителей.

Памятник находится возле школы.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

В начале декоммунизации местные чиновники Бандурова не переименовывали топонимы, которые названы в честь коммунистических деятелей, но это сделала областная администрация в 2016 году.

На сегодня недемонтированные памятники Ленину остаются в Винницкой и Харьковской областях (два памятника), в Полтавской (один памятник), Киевской (один памятник), на заводе НКМЗ в Краматорске и в Кировоградской области.

На прошлой неделе в Хмельницкой области снесли последний известный в области памятник Ленину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Визы в Польшу будут оформлять с опозданиемВизы в Польшу будут оформлять с опозданием
Операцией по разгону крымских татар в Симферополе руководил перебежчик из рядов МВД Украины, - ЧубаровОперацией по разгону крымских татар в Симферополе руководил перебежчик из рядов МВД Украины, - Чубаров
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных делИз-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел
Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитомДенисова отправилась в Грузию с рабочим визитом
Блок рекламы


Похожие новости
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
В центре Кривого Рога снова повредили памятник погибшим под Иловайском воинамВ центре Кривого Рога снова повредили памятник погибшим под Иловайском воинам
В Киеве начали судить бывшего начальника полиции Одесской областиВ Киеве начали судить бывшего начальника полиции Одесской области
СБУ предупреждает об антитеррористических учениях в Киевской областиСБУ предупреждает об антитеррористических учениях в Киевской области
Оккупационные власти открыли в Симферополе памятник ДзержинскомуОккупационные власти открыли в Симферополе памятник Дзержинскому
Под Киевом нашли тело судьи Печерского райсуда Виталия Писанца, - СМИПод Киевом нашли тело судьи Печерского райсуда Виталия Писанца, - СМИ
В Хмельницкой области демонтировали последний в области памятник ЛенинуВ Хмельницкой области демонтировали последний в области памятник Ленину
В селе Николаевской области отказались переименовывать улицу Терешковой
Оккупанты обстреляли оперативно-следственную группу СБУ в Трехизбенке Луганской областиОккупанты обстреляли оперативно-следственную группу СБУ в Трехизбенке Луганской области
В Одесской области задержали таджика по подозрению в причастности к "Исламскому государству"В Одесской области задержали таджика по подозрению в причастности к "Исламскому государству"
Последние новости
Подгружаем последние новости