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2021-09-15
В Кировоградской области нашли недемонтированный памятник Ленину
Ранее считалось, что в области не остались "лениных".
В селе Бандурово Гайворонского района остался недемонтированный памятник Ленину. Об этом LB.ua стало известно от местных жителей.
Памятник находится возле школы.
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
В начале декоммунизации местные чиновники Бандурова не переименовывали топонимы, которые названы в честь коммунистических деятелей, но это сделала областная администрация в 2016 году.
На сегодня недемонтированные памятники Ленину остаются в Винницкой и Харьковской областях (два памятника), в Полтавской (один памятник), Киевской (один памятник), на заводе НКМЗ в Краматорске и в Кировоградской области.
На прошлой неделе в Хмельницкой области снесли последний известный в области памятник Ленину.