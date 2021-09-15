В Кировоградской области нашли недемонтированный памятник Ленину

Ранее считалось, что в области не остались "лениных".

В селе Бандурово Гайворонского района остался недемонтированный памятник Ленину. Об этом LB.ua стало известно от местных жителей.

Памятник находится возле школы.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

В начале декоммунизации местные чиновники Бандурова не переименовывали топонимы, которые названы в честь коммунистических деятелей, но это сделала областная администрация в 2016 году.

На сегодня недемонтированные памятники Ленину остаются в Винницкой и Харьковской областях (два памятника), в Полтавской (один памятник), Киевской (один памятник), на заводе НКМЗ в Краматорске и в Кировоградской области.

На прошлой неделе в Хмельницкой области снесли последний известный в области памятник Ленину.