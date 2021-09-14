Вступление Украины в НАТО имеет стратегическое значение для Европы и США - Уолкер

Украина сделала много по выполнению критериев для членства в Альянсе, а нужно сделать еще больше.

Экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу является вопросом стратегического значения для безопасности всей Европы, а также Соединительных Штатов.

Об этом он заявил во время организованного Kyiv Post вебинара на тему отношений Украины и НАТО, передает "Укринформ".

"Я убежден, что присоединение Украины к НАТО является вопросом стратегического значения для безопасности всей Европы, конечно, и для Украины, но и для Европы, а также для Соединительных Штатов", - сказал Волкер.

Он также отметил, что Украина сделала много по выполнению критериев для членства в НАТО, а нужно сделать еще больше. Однако, по его мнению, все упирается не столько в выполнение этих критериев, сколько в политические вопросы.

"НАТО принимает решение консенсусом, а это значит, что каждая страна-член должна дать согласие, чтобы было принято общее решение. А мы знаем, что есть много европейских стран, которые опасаются, что это будет провокационным шагом по отношению к РоSSии, это вовлечет Альянс в конфликт на Донбассе, и Украина недостаточно реформирована и слишком коррумпирована. У нас есть проблемы в рамках НАТО с нахождением консенсуса для приглашения Украины стать членом", - заявил Волкер.

Он убежден, что Альянс должен начать говорить о "реальных вещах" в вопросе членства Украины. Выполнение же Киевом конкретных вещей, по его мнению, также может "изменить политическую динамику".

Напомним, власти Украины неоднократно заявляли, что некоторые страны НАТО используют вопрос реформ как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать РоSSию. В начале июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина с 2008 года достаточно изменилась, чтобы получить от НАТО новый этап в евроатлантической интеграции, но отдельные страны продолжают требовать каких-то реформ. По мнению министра, это просто отговорки.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Украина и украинский народ сделали достаточно, чтобы получить четкие подтверждения, когда и как Украина будет в ЕС и НАТО.

Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. С 2017 года Украина вновь заговорила о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018-го тогдашний президент Петр Порошенко назвал этот план следующей целью страны. 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.