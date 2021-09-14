Шмыгаль назвал рост цены на газ на еврохабах гибридной манипуляцией РоSSии

"Главное, над чем мы работаем сейчас - неизменность тарифов для людей".

Шмыгаль назвал рост цены на газ на еврохабах гибридной манипуляцией РоSSии
Фото: kmu.gov.ua

Правительство и "Нафтогаз Украины" выступают гарантами того, что за этим летним контрактом для бытовых потребителей цена на газ не изменится несмотря на рекордный рост стоимости на европейских рынках. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время летней пресс-конференции.

Цена газа зафиксирована летним контрактом НАК на уровне 7,96 грн. Этот контракт действует до 1 мая 2022 года, после этого его будут просматривать и предложат следующий годовой продукт. В большинстве газоснабжающих компаний стоимость кубометра газа также приближена к 8 грн.

"Что касается закачки и наличия газа и подготовки к отопительному сезону - подготовка согласно графику. На 90% энергосистема Украины готова, в хранилищах газовых закачано более 18 млрд метров кубических газа, что составляет фактически наибольший процент за последние 10 лет на этот период. Мы также ожидаем увеличение этих запасов до 19 и более метров кубических", - отметил премьер.

Он добавил, что в целом годовое потребление газа и населением, и промышленностью, составляет около 22-23 млрд м куб. Чуть больше 13 млрд кубов - собственная украинская добыча. Весь этот газ идет на потребление населением, которому нужно около 14 млрд кубометров ежегодно.

Для теплокоммунэнерго предложенная цена в 7,44 грн, чтобы дать возможность удержать тарифы на теплоснабжение и воду.

"Главное, над чем мы работаем сейчас - неизменность тарифов для людей, наша задача - защитить людей от изменения тарифов в связи с одним из видов гибридной агрессии РоSSии против Европы, против Украины - ростом цены на газ - фактически считаю это гибридной агрессией и манипуляцией со стороны, которая приводит к таким искажениям на европейском рынке газа", - заявил премьер.

Напомним, что цена газа на голландском хабе TTF в понедельник, 13 сентября, достигла 62 евро за кВт.ч, что соответствует 755 долларам за тысячу кубометров. С начала торгов 13 сентября цены на газ в Европе выросли на 6%.

Очередной исторический рекорд связан с низкими запасами газа в европейских хранилищах накануне холодного сезона, а также упорным нежеланием "Газпрома" увеличивать прокачку газа через территорию Украини. Кроме того, Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) 13 сентября заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев.

РоSSия завершила строительство "Северного потока - 2" на прошлой неделе, 10 сентября.

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