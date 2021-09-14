Операцией по разгону крымских татар в Симферополе руководил перебежчик из рядов МВД Украины, - Чубаров

По информации Чубарова, мужчина - "один из первых перебежчиков из рядов МВД Украины на сторону роSSийских оккупантов".

Действиями силовиков по силовому разгону и аресту крымских татар у здания ФСБ в Симферополе 4 сентября руководил предатель из числа бывших сотрудников МВД Украины, бывший и.о. начальника Симферопольского районного отдела Главного управления МВД Украины в АРК Сергей Николаев.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Действиями карателей по разгону крымских татар, собравшихся у здания ФСБ РФ по Крыму, и их задержаниями руководил Сергей Николаев, начальник роSSийской оккупационной полиции города Симферополя. Сергей Николаев в марте 2014 года служил в МВД Украины и занимал должность и.о. начальника Симферопольского районного отдела Главного управления МВД Украины в АРК", - сообщил Чубаров.

Глава Меджлиса подчеркнул, что Сергей Николаев - один из первых перебежчиков из рядов МВД Украины на сторону роSSийских оккупантов.

Фото: Рефат Чубаров Сергей Николаев

Фото: Рефат Чубаров Сергей Николаев

Напомним, вечером в субботу, 4 сентября, в Симферополе у здания ФСБ задержали около 40 крымских татар. Люди пытались узнать о судьбе пяти соотечественников, у которых роSSийские силовики проводили обыски 3 и 4 сентября. Их "насильно загрузили" в полицейские автобусы. Впоследствии всех их отпустили. Сейчас в отношении задержанных открыты административные дела, некоторых из них "суды" уже оштрафовали на 10 тысяч рублей (около 3 тыс. гривень).