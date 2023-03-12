Російські спецслужби запланували провокації під час антиурядових протестів в Кишиневі– Нацполіція Молдови
За сьогодні в Кишиневі до поліції надійшло п’ять повідомлень про замінування. Більшість не підтвердились, інформує
Національна поліція Молдови
Як заявив голова Національної поліції Віорел Чернеуцяну, правоохоронці попередили в’їзд до Молдови громадянина РФ, який повинен був навчити людей, які мали намір дестабілізувати ситуацію в Молдові.
«Наш агент під прикриттям, запроваджений у цю групу, вступив у контакт із людиною з Росії. Другий громадянин Росії Андрій приїхав до Молдови, щоб організувати навчання. Раніше він уже бував у Молдові, кілька разів змінював прізвище та документи, щоб його не можна було відстежити», - розповів він.
За словами Чернеуцяну, організатори майбутніх заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. Їхні дії координували із Росії та обіцяли за організацію заворушень $10 тис. та підтримку політичних сил у Молдові. Учора сімох із них затримали та доставили до поліції.
Станом на зараз прихильники проросійської партії «Шор» уже зібралися 12 березня на протест у центрі Кишинева. Вони вимагають, щоб влада сплатила рахунки громадян, які зросли. Колона протестувальників рушила будівлі парламенту.
Поліція затримала для перевірки уже 54 учасників акції, серед яких 21 неповнолітній. У затриманих виявили заборонені предмети, правоохоронці встановлюють їх особи.
Водночас в поліцію надійшов виклик із повідомленням про нібито закладену бомбу в аеропорту Кишинева. Як повідомляє видання