Російські спецслужби запланували провокації під час антиурядових протестів в Кишиневі– Нацполіція Молдови

Національна поліція Молдови повідомила , що російські спецслужби планують провокації на акції прихильників партії «Шор» у Кишиневі у неділю, 12 березня.

Як заявив голова Національної поліції Віорел Чернеуцяну, правоохоронці попередили в’їзд до Молдови громадянина РФ , який повинен був навчити людей, які мали намір дестабілізувати ситуацію в Молдові.

«Наш агент під прикриттям, запроваджений у цю групу, вступив у контакт із людиною з Росії. Другий громадянин Росії Андрій приїхав до Молдови, щоб організувати навчання. Раніше він уже бував у Молдові, кілька разів змінював прізвище та документи, щоб його не можна було відстежити», - розповів він.

За словами Чернеуцяну, організатори майбутніх заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. Їхні дії координували із Росії та обіцяли за організацію заворушень $10 тис. та підтримку політичних сил у Молдові. Учора сімох із них затримали та доставили до поліції.

Станом на зараз прихильники проросійської партії «Шор» уже зібралися 12 березня на протест у центрі Кишинева. Вони вимагають, щоб влада сплатила рахунки громадян, які зросли. Колона протестувальників рушила будівлі парламенту.

Поліція затримала для перевірки уже 54 учасників акції, серед яких 21 неповнолітній. У затриманих виявили заборонені предмети, правоохоронці встановлюють їх особи.