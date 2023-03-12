Російські спецслужби запланували провокації під час антиурядових протестів в Кишиневі– Нацполіція Молдови

За сьогодні в Кишиневі до поліції надійшло п’ять повідомлень про замінування. Більшість не підтвердились, інформує ZN.ua.

Російські спецслужби запланували провокації під час антиурядових протестів в Кишиневі– Нацполіція Молдови
© Національна поліція Республіки Молдова / Poli?ia Republicii Moldova

Національна поліція Молдови повідомила, що російські спецслужби планують провокації на акції прихильників партії «Шор» у Кишиневі у неділю, 12 березня.

Як заявив голова Національної поліції Віорел Чернеуцяну, правоохоронці попередили в’їзд до Молдови громадянина РФ, який повинен був навчити людей, які мали намір дестабілізувати ситуацію в Молдові.

«Наш агент під прикриттям, запроваджений у цю групу, вступив у контакт із людиною з Росії. Другий громадянин Росії Андрій приїхав до Молдови, щоб організувати навчання. Раніше він уже бував у Молдові, кілька разів змінював прізвище та документи, щоб його не можна було відстежити», - розповів він.

За словами Чернеуцяну, організатори майбутніх заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. Їхні дії координували із Росії та обіцяли за організацію заворушень $10 тис. та підтримку політичних сил у Молдові. Учора сімох із них затримали та доставили до поліції.

Станом на зараз прихильники проросійської партії «Шор» уже зібралися 12 березня на протест у центрі Кишинева. Вони вимагають, щоб влада сплатила рахунки громадян, які зросли. Колона протестувальників рушила будівлі парламенту.

Поліція затримала для перевірки уже 54 учасників акції, серед яких 21 неповнолітній. У затриманих виявили заборонені предмети, правоохоронці встановлюють їх особи.

Водночас в поліцію надійшов виклик із повідомленням про нібито закладену бомбу в аеропорту Кишинева. Як повідомляє видання NewsMaker, працівників аеропорту та пасажирів евакуювали з будівлі. Це вже п’яте повідомлення про замінування в Кишиневі за сьогодні.


Ірина Знась, ZN.ua





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