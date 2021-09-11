С утра субботы осколочные ранения и боевые травмы получили 10 украинских военных

Оккупанты с помощью беспилотника сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк.

С утра субботы осколочные ранения и боевые травмы получили 10 украинских военных
Фото: ukrinform.ua

В зоне боевых действий на Донбассе с начала субботы, 11 сентября, были зафиксированы 10 нарушений режима прекращения огня.

Об этом информирует пресс-служба ООС.

Враг применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды - вблизи Верхнеторецкого.

Около Золотого-4 противник вел огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку от Старогнатовки.

Вблизи Талаковки оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области роSSийско-оккупационные войска с помощью беспилотника сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области были зафиксированы два пролета вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.

Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

Напомним, в результате вражеского огня 11 сентября погиб украинский военный.

В августе оккупанты на Донбассе убили девять украинских военных, 28 были ранены.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Проректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУПроректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУ
Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе погиб украинский военный, еще трое получили раненияНа Донбассе погиб украинский военный, еще трое получили ранения
Кабмин сменил первого заместителя министра здравоохраненияКабмин сменил первого заместителя министра здравоохранения
На Донбассе ранены два украинских бойцаНа Донбассе ранены два украинских бойца
В августе оккупанты в Донбассе убили девять украинских военных, 28 раненыВ августе оккупанты в Донбассе убили девять украинских военных, 28 ранены
На юге Казахстана произошел взрыв на военных складахНа юге Казахстана произошел взрыв на военных складах
14 депутатов получили награды от Зеленского ко Дню Независимости14 депутатов получили награды от Зеленского ко Дню Независимости
Варфоломей вспомнил о погибших на Донбассе военных и врачах в своем выступлении на форуме "Украина 30"Варфоломей вспомнил о погибших на Донбассе военных и врачах в своем выступлении на форуме "Украина 30"
В украинских судах находятся 7 тысяч дел, связанных с вооруженным конфликтом, - ВенедиктоваВ украинских судах находятся 7 тысяч дел, связанных с вооруженным конфликтом, - Венедиктова
СБУ разоблачила чиновника, который требовал от военных в ООС 50% отката за премииСБУ разоблачила чиновника, который требовал от военных в ООС 50% отката за премии
Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане"Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане"
Последние новости
Подгружаем последние новости