Порошенко не мог санкционировать спецоперацию по "вагнеровцам", - вывод ВСК Рады

По словам руководительницы ВСК, действия пятого президента носили характер рутинной работы по планированию мероприятия на июль 2020 года.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию дела "вагнеровцев" пришла к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать "специальное разведывательное мероприятие" касательно принудительной посадки турецкого самолета с наемниками ЧВК "Вагнер".

Об этом заявила глава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает "Интерфакс-Украина".

"У меня очень сложная роль как в главы ВСК - не допустить тех или иных политических оценок, но, к сожалению, мы можем сделать вывод, что Петр Алексеевич не мог санкционировать такое специальное мероприятие. Согласно заявлениям пятого президента, он лично санкционировал спецоперацию в 2018 году. Но как мы видим, в 2018-м, в 2014 году это была рутинная работа по планированию мероприятия на июль 2020 года", - сказала Безуглая.

Она уточнила, что в июле СБУ передала информацию по результатам документирования лиц и отобрала несколько десятков тех, которые составляют оперативный интерес. Из них было отобрано 33 человека.

"Сделаю вывод, согласно нашим исследованиям, Петр Алексеевич, принимая во внимание, что ту информацию, которую мы получили, планирование шло в июле 2020 года, а это произошло в июле 2020 года, не мог санкционировать", - отметила глава ВСК.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 членов ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них - граждане Украины. 14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об операции якобы было известно украинской власти, а в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это спланированной дезинформацией.

Опровергал украинскую операцию и президент Владимир Зеленский: "Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально втягивали в этот вопрос - это правда. И то, что этого не произошло, я считаю - слава Богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе".

15 сентября на заседании Совета генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыто три уголовных производства.