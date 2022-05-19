Статус кандтдата для Украины в ЕС: рассматриваются четыре варианта возможного вывода Еврокомиссии – Гетьманчук

Для кандидатства Украина достаточно квалифицирована без дополнительных предпосылок, информирует ZN.ua.

Статус кандтдата для Украины в ЕС: рассматриваются четыре варианта возможного вывода Еврокомиссии – Гетьманчук

Решение о статусе кандидата для Украины в ЕС еще не принято. Кроме того, даже в традиционно скептических столицах есть понимание: Украине следует что-то предложить уже на июньском совете — вопрос лишь в том, что именно, пишет в статье директор Центра “Новая Европа” Алена Гетьманчук.

Многие наши собеседники апеллировали к содержанию будущего вывода Европейской комиссии на основе предоставленных украинской стороной ответов в опроснике. Сейчас рассматриваются четыре варианта, как будет выглядеть возможный вывод Еврокомиссии”, - рассказывает эксперт.

Первый вариант — однозначно положительный, будет рекомендовать безоговорочно предоставить Украине статус кандидата на июньском совете. Второй вариант — так называемый обусловленный вывод: рекомендация предоставить кандидатство при условии выполнения Украиной некоторых предпосылок в сфере верховенства права, антикоррупции, свободы медиа. Третий вариант — предложить Украине европейскую перспективу. Четвертый вариант — предложить потенциальный статус кандидата, какой сейчас есть у Боснии и Косово. Не исключено, что вывод будет содержать микс двух вариантов — прежде всего второго и четвертого.

Так, на уровне задействованных в переговорах представителей стран ЕС больше всего обсуждается вероятность микса потенциального статуса кандидата с перечнем предпосылок — некоей дорожной картой реформ — для получения статуса кандидата. Это, понятно, не то, что нужно Украине: дорожные карты нужны для членства, для кандидатства мы достаточно квалифицированные без дополнительных предпосылок", - отмечает Гетьманчук.

Кроме того, не может не удивлять, что, еще не имея вывода Еврокомиссии, в некоторых столицах уже размышляют над идеей дорожной карты реформ для получения кандидатства, говорит эксперт.

Это делает весьма лицемерной позицию стран-членов, где рассказывают, что все будет зависеть от вывода ЕК. А может, у некоторых стран-членов есть основания считать, что вывод Еврокомиссии будет недостаточно четким и, наконец, решения будут приниматься в странах-членах, то есть будет происходить своеобразный пинг-понг между Брюсселем и столицами. Причем несколькими столицами. Поскольку времени между подачей вывода и Советом ЕС будет очень мало, тамошние ответственные за вопросы ЕС представители правительства формируют позиции уже сегодня, не ожидая вывода”, - подчеркивает Гетьманчук.


Александр Хребет, ZN.ua

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