Климкин: "Вступление Украины в ЕС - вопрос 10-15 лет"

Для членства в НАТО необходимы пару лет и реальные реформы.

Климкин: "Вступление Украины в ЕС - вопрос 10-15 лет"
Фото: unn.com.ua

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что для вступления Украины в Европейский Союз понадобится 10-15 лет.

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

"Я считаю, что реальный срок вступления, если мы будем очень амбициозно, очень последовательно выполнять все что нужно для условий членства - это 10-15 лет", - сказал Климкин.

"Вступить в ЕС за пару лет даже при условии выполнения всего что нужно - невозможно.... Но это - наше будущее, наша безопасность", - добавил он.

Климкин отметил, что вступление в НАТО - это "совсем другая история. Для членства в НАТО, по его словам, необходимы пару лет, реальные реформы и приближение к стандартам Альянса. "Если в НАТО будут принимать наши вооруженные силы. Реально ребят, бригады, наши спецслужбы ... Ну конечно, надо еще поработать. Но для этого нужно несколько лет. Есть возможность и необходимость адаптироваться к стандартам НАТО... Английский нужно изучить", - отметил экс-министр.

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европейскому Союзу следовало бы быть смелее в вопросе расширения, но отмечает, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству.

Стремление Украины вступить в состав Евросоюза прописано в Конституции. В марте этого года премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает стать членом ЕС через 5-10 лет, а также стремится получить членство в Североатлантическом альянсе.

В 2019 году министр Климкин говорил что разговоры о вступлении в ЕС через 5-10 лет - это "сказки и глупость". По его тогдашнюю мнению, вступление Украины в ЕС возможно в лучшем случае в 2035 году. Пятый президент Петр Порошенко отмечал, что переговоры о вступлении могут начаться в 2023 году. Член ЕС Литва предлагала другую дату - 2027 год.

В 2018 году премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявлял, что Молдова, Украина и Грузия должны объединить усилия и вместе подать заявку на вступление в ЕС. В июне этого года в Брюсселе главы МИД Украины, Грузии и Молдовы представили Ассоциированное Трио - трехсторонний формат по координации усилий в сфере европейской интеграции.

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