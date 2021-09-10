Витренко раскритиковал независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" и назвал их назначенцами посольств
Глава правления НАК выступил за конкурсный отбор наблюдательного совета.
Глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко не сожалеет об увольнении независимых членов наблюдательного совета компании. По его словам, они были назначены без конкурса по представлению посольств и не имели необходимого профессионального опыта.
Об этом Витренко написал в фейсбуке, комментируя отказ наблюдательного совета работать с ним.
"К сожалению, в уже далеком 2017 году не было открытого, конкурентного процесса отбора независимых членов наблюдательного совета НАК. Их просто предложили посольства соответствующих стран вместе с представителями МФО. Затем без конкурса одного независимого члена наблюдательного совета назначило правительство Гройсмана. Затем независимых членов переназначили. Потом еще раз. Потом еще раз. Как результат - среди независимых членов нет ни одного с профильным (нефтегазовым) образованием и производственным опытом, ни с юридическим образованием и опытом, нет хорошего сертифицированного специалиста по международным стандартам финансовой отчетности, даже просто ни одного специалиста с опытом работы в Украине", - написал Витренко, который тоже был назначен на должность без конкурса и, более того, с конфликтом интересов.
Он считает, что нового руководителя компании надо выбрать по результатам конкурса, но делать это должен уже новый наблюдательный совет.
"Если мы искренне поддерживаем наблюдательный совет как институцию, а не как персоналии, и если мы действительно за реформу корпоративного управления в интересах украинского народа, то давайте поддерживать проведение как можно скорее настоящего конкурса на всех независимых членов наблюдательного совета. И потом этот новый наблюдательный совет, избранный в соответствии с руководящими принципами ОЭСР, сможет определиться с кандидатурой руководителя НАКа - опять же через открытый, конкурентный, основанный на заслугах процесс", - заявил он.
Витренко добавил, что наблюдательный совет должен действовать в интересах Украины, а не собственных или интересах представителей других государств.
Напомним, что об отставке членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Люда Ван дер Хейдена стало известно 7 сентября.
Причиной их решения стал отказ Кабмина пересмотреть назначение главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.
В апреле 2021 года Витренко сменил Андрея Коболева, хотя перед этим был и.о. министра энергетики, то есть имел конфликт интересов.