Витренко раскритиковал независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" и назвал их назначенцами посольств

Глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко не сожалеет об увольнении независимых членов наблюдательного совета компании. По его словам, они были назначены без конкурса по представлению посольств и не имели необходимого профессионального опыта.

Об этом Витренко написал в фейсбуке, комментируя отказ наблюдательного совета работать с ним.

"К сожалению, в уже далеком 2017 году не было открытого, конкурентного процесса отбора независимых членов наблюдательного совета НАК. Их просто предложили посольства соответствующих стран вместе с представителями МФО. Затем без конкурса одного независимого члена наблюдательного совета назначило правительство Гройсмана. Затем независимых членов переназначили. Потом еще раз. Потом еще раз. Как результат - среди независимых членов нет ни одного с профильным (нефтегазовым) образованием и производственным опытом, ни с юридическим образованием и опытом, нет хорошего сертифицированного специалиста по международным стандартам финансовой отчетности, даже просто ни одного специалиста с опытом работы в Украине", - написал Витренко, который тоже был назначен на должность без конкурса и, более того, с конфликтом интересов.

Он считает, что нового руководителя компании надо выбрать по результатам конкурса, но делать это должен уже новый наблюдательный совет.

"Если мы искренне поддерживаем наблюдательный совет как институцию, а не как персоналии, и если мы действительно за реформу корпоративного управления в интересах украинского народа, то давайте поддерживать проведение как можно скорее настоящего конкурса на всех независимых членов наблюдательного совета. И потом этот новый наблюдательный совет, избранный в соответствии с руководящими принципами ОЭСР, сможет определиться с кандидатурой руководителя НАКа - опять же через открытый, конкурентный, основанный на заслугах процесс", - заявил он.

Витренко добавил, что наблюдательный совет должен действовать в интересах Украины, а не собственных или интересах представителей других государств.

Напомним, что об отставке членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Люда Ван дер Хейдена стало известно 7 сентября.

Причиной их решения стал отказ Кабмина пересмотреть назначение главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

В апреле 2021 года Витренко сменил Андрея Коболева, хотя перед этим был и.о. министра энергетики, то есть имел конфликт интересов.