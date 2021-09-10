Рада призвала РоSSию немедленно освободить Джелялова и других крымских татар

Украинские депутаты попросили мир отреагировать на репрессии в Крыму.

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу, 10 сентября, приняла заявление в связи с новой волной репрессий против крымских татар на оккупированном Россией полуострове Крым.

Соответствующее постановление №6007 поддержали 293 депутата.

Украинский парламент осудил задержание крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и призвал РоSSию немедленно отпустить их.

"Циничные похищения и незаконные задержания крымских татар, в частности, первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, являются расправой над участниками Крымской платформы и представителями крымскотатарского народа и демонстрируют пренебрежение государства-агрессора - РоSSийской Федерации международным правопорядком", - заявили депутаты.

Рада призвала правительства и парламенты иностранных государств также осудить репрессии против крымских татар и применить санкции против тех, кто причастен к этим преступлениям.

Депутаты также призвали зарубежные государства присоединиться к Крымской декларации, подписанной 23 августа в Киеве .

Напомним, что задержания крымских татар были связаны с повреждением газопровода в районе села Перевальное в Крыму. С 3 сентября оккупационная власть начала активно проводить обыски в рамках уголовного производства по "факту подрыва газопровода". Среди задержанных оказался и один из лидеров Меджлиса Нариман Джелялов, которому инкриминировали пособничество в совершении диверсии.

Ответственность за нее ФСБ РФ возложила на Главное управление разведки Минобороны.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с признаниями двух задержанных фигурантов - Азиза и Асана Ахметовых. Украина предполагает, что они были получены под давлением и пытками.