Рада призвала РоSSию немедленно освободить Джелялова и других крымских татар

Украинские депутаты попросили мир отреагировать на репрессии в Крыму.

Рада призвала РоSSию немедленно освободить Джелялова и других крымских татар
Фото: volyanarodu.com.ua

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу, 10 сентября, приняла заявление в связи с новой волной репрессий против крымских татар на оккупированном Россией полуострове Крым.

Соответствующее постановление №6007 поддержали 293 депутата.

Украинский парламент осудил задержание крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и призвал РоSSию немедленно отпустить их.

"Циничные похищения и незаконные задержания крымских татар, в частности, первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, являются расправой над участниками Крымской платформы и представителями крымскотатарского народа и демонстрируют пренебрежение государства-агрессора - РоSSийской Федерации международным правопорядком", - заявили депутаты.

Рада призвала правительства и парламенты иностранных государств также осудить репрессии против крымских татар и применить санкции против тех, кто причастен к этим преступлениям.

Депутаты также призвали зарубежные государства присоединиться к Крымской декларации, подписанной 23 августа в Киеве.

Напомним, что задержания крымских татар были связаны с повреждением газопровода в районе села Перевальное в Крыму. С 3 сентября оккупационная власть начала активно проводить обыски в рамках уголовного производства по "факту подрыва газопровода". Среди задержанных оказался и один из лидеров Меджлиса Нариман Джелялов, которому инкриминировали пособничество в совершении диверсии.

Ответственность за нее ФСБ РФ возложила на Главное управление разведки Минобороны.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с признаниями двух задержанных фигурантов - Азиза и Асана Ахметовых. Украина предполагает, что они были получены под давлением и пытками.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Проректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУПроректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУ
Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"
Блок рекламы


Похожие новости
Рада решила расследовать космические провалы УкраиныРада решила расследовать космические провалы Украины
Украинская армия готова освободить Донецк и Луганск, если будет команда, - ДаниловУкраинская армия готова освободить Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов
"Батькивщина" требует от Верховной Рады немедленного принятия двух тарифных законов"Батькивщина" требует от Верховной Рады немедленного принятия двух тарифных законов
Рада поддержала промежуточный отчет ВСК по состоянию "Укрзализныци": проверка установила потерю трети основных фондовРада поддержала промежуточный отчет ВСК по состоянию "Укрзализныци": проверка установила потерю трети основных фондов
Гостями на Дне рождении Татарова были правоохранители, связанные с расследованием его дела, - УПГостями на Дне рождении Татарова были правоохранители, связанные с расследованием его дела, - УП
Рада рассекретила информацию о зарплатах руководства госкомпанийРада рассекретила информацию о зарплатах руководства госкомпаний
Рада проголосовала в первом чтении за осовременивание библиотекРада проголосовала в первом чтении за осовременивание библиотек
Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Госдуму РФРада призвала международное сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ
Верховная Рада открыла первое заседание шестой сессииВерховная Рада открыла первое заседание шестой сессии
В Крыму арестовали заместителя главы Меджлиса Наримана ДжеляловаВ Крыму арестовали заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова
Последние новости
Подгружаем последние новости