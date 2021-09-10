Оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья - тяжелое.

С начала этих суток в зоне боевых действий на востоке Украины зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, в направлении населенного пункта Гранитное роSSийские наемники применили крупнокалиберные пулеметы по позициям наших защитников.

Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи населенного пункта Верхнее Торецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

У Нью-Йорке роSSийские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки роSSийско-оккупационные войска четыре раза вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь в ответ.

О фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ , применив установленный координационный механизм.

Напомним, за минувшие сутки роSSийские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. О потерях среди украинских военных не сообщалось.