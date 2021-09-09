Лукашенко потерял симпатии украинцев

Диктаторские замашки белорусского лидера не понравились гражданам Украины.

Социологи зафиксировали резкое ухудшение отношения украинцев к Александру Лукашенко. Еще в апреле к белорусскому лидеру положительно относились 44% украинцев, сейчас - только 34%. Доля тех, кто относится к Лукашенко плохо выросла с 51% до 59%, свидетельствует свежий опрос группы "Рейтинг".

Два года назад Лукашенко был одним из самых любимых зарубежных лидеров в Украине, а сейчас постепенно приближается к своему союзнику Владимиру Путину.

РоSSийского лидера в Украину не любят 81% украинцев. Положительно к президенту РоSSии относятся только 15% респондентов.

Лучше всего украинцы относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% положительно, 19% отрицательно), которая вскоре сложит свои полномочия.

Положительным отношением могут похвастаться и другие западные лидеры: президент США Джо Байден (65% положительно, 19% отрицательно), президент Франции Эммануэль Макрона (58% положительно, 19% отрицательно), президент Польши Анджей Дуда (53% положительно, 10% отрицательно).

Опрос проводился 2-4 сентября среди 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютер. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,0%.

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