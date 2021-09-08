Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева, который недавно перенес ковид, поместили в штрафной изолятор

Омбудсмен Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ с требованием предоставить ему необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО.

Фигурант дела "Хизб ут-Тахрир" крымский татарин Теймур Абдуллаев, незаконно осужден роSSийским оккупационным режимом в Крыму, снова безосновательно помещен в штрафной изолятор.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Администрация «ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан» отправила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией", - отметила она.

Омбудсмен отметила, что состояние здоровья Абдуллаева не позволяет находиться в таких условиях, ведь он недавно перенес COVID-19, который вызвал осложнения работы сердечно-сосудистой системы и почек. На этом фоне участились гипертонические кризы.

"Права крымского татарина систематически нарушаются руководством учреждения, ведь он безосновательно провел в штрафном изоляторе рекордное количество дней - 374! Такие действия приравниваются к пыткам и является прямым нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - права на жизнь и получения медицинской помощи", - заявила Денисова.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием немедленно отреагировать и обеспечить восстановление прав Абдуллаева. В частности, привести условия содержания в соответствие с минимальными правилами обращения с заключенными, оказать необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО.

"Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Теймура Абдуллаева, который незаконно удерживается в роSSийской колонии, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить", - добавила Денисова.

Напомним, в июне 2019 года пятеро крымских татар из группы симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" получили от 12 до 17 лет тюрьмы. В частности, Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Узеира Абдуллаева - 13 лет.

Теймур Абдуллаев летом 2019 года перенес инсульт в роSSийском СИЗО .