Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева, который недавно перенес ковид, поместили в штрафной изолятор
Омбудсмен Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ с требованием предоставить ему необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО.
Фигурант дела "Хизб ут-Тахрир" крымский татарин Теймур Абдуллаев, незаконно осужден роSSийским оккупационным режимом в Крыму, снова безосновательно помещен в штрафной изолятор.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Администрация «ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан» отправила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией", - отметила она.
Омбудсмен отметила, что состояние здоровья Абдуллаева не позволяет находиться в таких условиях, ведь он недавно перенес COVID-19, который вызвал осложнения работы сердечно-сосудистой системы и почек. На этом фоне участились гипертонические кризы.
"Права крымского татарина систематически нарушаются руководством учреждения, ведь он безосновательно провел в штрафном изоляторе рекордное количество дней - 374! Такие действия приравниваются к пыткам и является прямым нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - права на жизнь и получения медицинской помощи", - заявила Денисова.
Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием немедленно отреагировать и обеспечить восстановление прав Абдуллаева. В частности, привести условия содержания в соответствие с минимальными правилами обращения с заключенными, оказать необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО.
"Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Теймура Абдуллаева, который незаконно удерживается в роSSийской колонии, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить", - добавила Денисова.
Напомним, в июне 2019 года пятеро крымских татар из группы симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" получили от 12 до 17 лет тюрьмы. В частности, Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Узеира Абдуллаева - 13 лет.
Теймур Абдуллаев летом 2019 года перенес инсульт в роSSийском СИЗО.
"Хизб ут-Тахрир" - религиозное движение, запрещено в РоSSии как террористическое, но не запрещено в Украине. В 2016 году роSSийская оккупационная власть начала преследовать участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией. Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.