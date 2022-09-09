Усі спортивні змагання у Великій Британії перенесені через смерть Єлизавети II

Матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги та ціла низка інших спортивних змагань у Великій Британії перенесені через смерть королеви Єлизавети II, повідомляє ВВС.

АПЛ опублікувала заяву, зазначивши, що рішення прийнято "на знак поваги до королеви, її життя та внеску в розвиток країни".

Не відбудуться матчі Чемпіоншипу та інших англійських ліг, а також поєдинки чемпіонату Шотландії.

Скасовано змагання з кінного спорту, регбі, гольфу та крикету. Також не виключено, що буде перенесено й восьмий тур АПЛ.

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II пішла з життя 8 вересня у віці 96 років у замку Балморал у Шотландії. Королева правила країною протягом 70 років.