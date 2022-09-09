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2022-09-09
Усі спортивні змагання у Великій Британії перенесені через смерть Єлизавети II
Не відбудуться, зокрема, матчі сьомого туру АПЛ.
Єлизавета ІІ померла 8 вересня© Twitter/The Royal Family
Матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги та ціла низка інших спортивних змагань у Великій Британії перенесені через смерть королеви Єлизавети II,
АПЛ
Не відбудуться матчі Чемпіоншипу та інших англійських ліг, а також поєдинки чемпіонату Шотландії.
Скасовано змагання з кінного спорту, регбі, гольфу та крикету. Також не виключено, що буде перенесено й восьмий тур АПЛ.
Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II пішла з життя 8 вересня у віці 96 років у замку Балморал у Шотландії. Королева правила країною протягом 70 років.
Данило Слесь, ZN.ua