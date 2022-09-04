На тлі тяганини з візами в Росії заговорили про «перенесення» штаб-квартири ООН

Як альтернатива США пропонуються Швейцарія й Австрія.

На тлі тяганини з візами в Росії заговорили про «перенесення» штаб-квартири ООН
© Офіс президента

У Росії, делегація якої поки що не отримала візи для поїздки на Генасамблею ООН, пропонують домагатися перенесення штаб-квартири ООН з американського Нью-Йорка до інших країн та міста.

З такою ініціативою виступив заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Владімір Джабаров.

«Настав час жорстко ставити питання про перенесення штаб-квартири ООН зі США до іншої країни. Насамперед, з нейтральним статусом. Наприклад, в Австрію чи Швейцарію», - написав Джабаров у Telegram.

Сенатора обурило, що «державі-засновниці ООН» та постійному члену Ради Безпеки не дозволяють взяти особисту участь у Генеральній Асамблеї ООН. Джабаров закликав міжнародну громадськість «відреагувати».

Говорячи про статус держави-засновника, Джабаров свідомо маніпулює – Росія не є державою-засновником ООН.

Серед країн-засновників Організації є колишній СРСР, УРСР (Україна), БРСР (Білорусь) та інші держави. Після розпаду Союзу Росія офіційно до ООН не вступала, пояснюючи відмову тим, що «є правонаступницею СРСР».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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