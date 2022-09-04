На тлі тяганини з візами в Росії заговорили про «перенесення» штаб-квартири ООН

У Росії, делегація якої поки що не отримала візи для поїздки на Генасамблею ООН , пропонують домагатися перенесення штаб-квартири ООН з американського Нью-Йорка до інших країн та міста.

З такою ініціативою виступив заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Владімір Джабаров.

«Настав час жорстко ставити питання про перенесення штаб-квартири ООН зі США до іншої країни. Насамперед, з нейтральним статусом. Наприклад, в Австрію чи Швейцарію», - написав Джабаров у Telegram.

Сенатора обурило, що «державі-засновниці ООН » та постійному члену Ради Безпеки не дозволяють взяти особисту участь у Генеральній Асамблеї ООН . Джабаров закликав міжнародну громадськість «відреагувати».

Говорячи про статус держави-засновника, Джабаров свідомо маніпулює – Росія не є державою-засновником ООН .