В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"

27-летний мужчина утверждает, что выдавал себя за солдата, а в "ДНР" чистил картошку на кухне.

В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Фото: Depositphotos/JanPietruszka

Краевой суд в чешском городе Плзень 7 сентября приговорил к 20 годам в тюрьме усиленного режима 27-летнего Лукаша Новачека, который воевал на Донбассе против Украины.

Новачек был обвинен в "террористическом нападении", приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован, передает Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ.

По материалам дела, Новачек отправился на оккупированную часть Донбасса в июле 2015 года и находился там до февраля 2016-го с сознательной целью принять участие в боевых действиях против украинских войск. Там он прошел военное обучение, получил оружие и снаряжение. Выполнял такие задачи, как разведка, несение караула и патрулирование, а также участвовал в боях с украинскими войсками.

Новачек признал, что ездил в Украину и жил там в казармах среди боевиков, но не участвовал в боевых операциях. По утверждению Новачека, когда его начали убеждать вступить в "армию Новороссии", он не согласился и стал гражданским работником группировки "ДНР", работая на кухне.

Доказательствами по делу являются, среди прочего, фотографии и видеозаписи с его мобильного телефона. В одном из видео Новачек, находясь вблизи руин Донецкого аэропорта, на ломаном русском рассказывает роSSийским журналистам, что хотел воевать против "украинских фашистов".

"Новачек утверждал, что униформу взял взаймы, а заявление на видео сделал якобы за деньги. Видеозаписи с поля боя в его мобильном телефоне он объяснял тем, что одолжил его знакомому. А в соцсетях, заявлял мужчина, он выдавал себя за солдата, чтобы не выглядеть как дурак, который поехал на восток Украины, чтобы чистить картошку. Суд не согласился с его утверждениями и вместо этого признал доказательства его вины достаточными", - отмечается в сообщении.

Ранее в тот же день, 7 сентября, суд в столице Чехии Праге приговорил к 20 годам лишения свободы другого гражданина, который тоже участвовал в боевых действиях на Донбассе против Украины. Однако Иржи Урбанека осудили заочно: он находится в розыске и, как полагают, живет сейчас в оккупированном Донецке.

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