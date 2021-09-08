Гибель мэра Кривого Рога: полиция исключила версию умышленного убийства

Рассматриваются версии самоубийства или доведение до него.

Следствие по делу о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова исключило версию умышленного убийства или инсценировки убийства.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк.

"Эти две версии опровергнуто. На сегодня рассматривают основными версиями: самоубийство, совершенное по личным мотивам или из-за его пребывания на посту мэра", - заявил Николай Батюк.

Он добавил, что полиция не исключает версию доведения до самоубийства по тем же мотивам.