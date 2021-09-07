Мать депутата из "Слуги народа" за время его работы в Раде купила две квартиры, дом и "Теслу"

Общая стоимость приобретенного - примерно 14,5 млн гривен.

Мать депутата из "Слуги народа" за время его работы в Раде купила две квартиры, дом и "Теслу"
Фото: facebook.com/andrey.klochko.92

70-летняя мать депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко за последние два года стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто. Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн, говорится в сюжете Bihus.Info.

В августе 2021 года Наталия Клочко купила две квартиры (на 200 и на 68 кв. м) и нежилое помещение (4,5 кв. м) в столичном ЖК "Ривьера" возле метро "Славутич". Средняя стоимость квадрата в этом ЖК - 35 тыс. грн. Поэтому недвижимость матери нардепа должна стоить около 9,5 млн грн.

До этого, в апреле 2021-го женщина купила дом на 150 кв. м под Броварами в селе Победа, где расположен коттеджный городок Viva Village Town. Подобные дома продаются там за 1,8 млн гривен.

В 2020-м женщина стала владелицей 24 соток земли в селе Блиставица, которое находится в 25 км от Киева. Ее стоимость оценивается в 2 млн гривен.

Кроме того, в прошлом году женщина купила автомобиль - Tesla Model X 2016 года выпуска. Цены на подобные машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн грн.

Андрей Клочко до депутатства был частным предпринимателем с основным видом деятельности - торговля книгами. Жена и сейчас занимается предпринимательской деятельностью, в прошлом году женщина задекларировала более 3,3 млн доходов.

В комментарии журналистам Bihus.Info Клочко сказал, что он не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.

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