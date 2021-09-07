НАПК заподозрило главу ГРС Кучера в недостоверном декларировании биткоинов на 13 млн гривен

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что глава Государственной регуляторной службы (ГРС) Алексей Кучер не смог подтвердить наличие биткоинов на 13 млн гривен, которые были указаны в его декларации.

За это ему может грозить уголовная и дисциплинарная ответственность, говорится на сайте НАПК.

Глава агентства Александр Новиков внес предписание Кабинета министров с требованием провести служебное расследование и привлечь Кучера к дисциплинарной ответственности.

В декларации Кучера утверждается, что он владеет биткоинами на 13,1 млн гривен.

"Криптовалюта Bitcoin имеет публичный адрес (Public Address), который является открытым и подтверждает принадлежность определенному лицу. Глава ГРС не смог предоставить публичный адрес криптовалюты. В то же время, по данным налоговой, общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет менее 1 млн грн (всего 880 682,56 грн). Указанная информация свидетельствует о том, что глава ГРС указал недостоверные сведения о владении криптовалютой, чем совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в заявлении НАПК.

Алексей Кучер возглавляет ГРС с начала 2021 года. Перед тем он был главой Харьковской ОГА и депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Напомним, что украинские чиновники в 2021 году задекларировали 75 млрд гривен в биткоинах.

Больше всего криптовалюты записал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов - 18 тыс. биткоинов (в эквиваленте это более чем 1 млрд долларов США).