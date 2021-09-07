НАПК заподозрило главу ГРС Кучера в недостоверном декларировании биткоинов на 13 млн гривен

Ему могут инкриминировать ст.336-2 Уголовного кодекса.

НАПК заподозрило главу ГРС Кучера в недостоверном декларировании биткоинов на 13 млн гривен
Алексей Кучер
Фото: instagimg.com

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что глава Государственной регуляторной службы (ГРС) Алексей Кучер не смог подтвердить наличие биткоинов на 13 млн гривен, которые были указаны в его декларации.

За это ему может грозить уголовная и дисциплинарная ответственность, говорится на сайте НАПК.

Глава агентства Александр Новиков внес предписание Кабинета министров с требованием провести служебное расследование и привлечь Кучера к дисциплинарной ответственности.

В декларации Кучера утверждается, что он владеет биткоинами на 13,1 млн гривен.

"Криптовалюта Bitcoin имеет публичный адрес (Public Address), который является открытым и подтверждает принадлежность определенному лицу. Глава ГРС не смог предоставить публичный адрес криптовалюты. В то же время, по данным налоговой, общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет менее 1 млн грн (всего 880 682,56 грн). Указанная информация свидетельствует о том, что глава ГРС указал недостоверные сведения о владении криптовалютой, чем совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в заявлении НАПК.

Алексей Кучер возглавляет ГРС с начала 2021 года. Перед тем он был главой Харьковской ОГА и депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Напомним, что украинские чиновники в 2021 году задекларировали 75 млрд гривен в биткоинах.

Больше всего криптовалюты записал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов - 18 тыс. биткоинов (в эквиваленте это более чем 1 млрд долларов США).

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