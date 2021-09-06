Безгин: Зеленского "достало" отсутствие рычагов влияния на Киев

"Конституционная административная вертикаль в столице обрывается".

Депутат Верховной Рады Виталий Безгин заявил, что президента Владимира Зеленского "достало" отсутствие рычагов влияния на Киев .

Об этом он сказал в интервью ZN.ua.

"Мэр Киева для президента - это прежде всего разваленная инфраструктура столицы. Вот мне, например, стыдно, что проспект Героев Сталинграда в городе с бюджетом два миллиарда евро делается в рамках программы «Большая стройка». Более того, президента точно достало, что его конституционная административная вертикаль - я имею в виду губернаторов, статус которых соотносится с главой КГГА - в столице обрывается. У мэра в Киеве абсолютная власть, - нонсенс для системы управления любой европейской страны. Сегодня ни у президента, ни у Кабмина нет реального рычага влияния на Киев ", - заявил Безгин.

Депутат, возглавляющий подкомитет Рады по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления, считает, что президент имеет законное право сменить главу КГГА.

В то же время он сказал, что выйти "из этого хаоса" можно только с помощью нового закона о столице. По его словам, в столице должен быть исполком, которым руководит мэр, и КГГА как префектура, глава которой координирует и контролирует.

Напомним, что реальную исполнительную власть в Киеве имеет глава КГГА, которого назначает президент, тогда как избранный мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти, и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским головой.

Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА любого по своему усмотрению, а не того человека, за которого проголосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года действующего тогда мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации заменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью венских соглашений между Порошенко и Кличко.

В 2019 году президентом стал Владимир Зеленский, который поменял всех руководителей ОГА, но Кличко пока не трогал.