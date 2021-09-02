ВАКС постановил арестовать бывшего директора "Укрхимтрансаммиака"

Высший антикоррупционный суд в среду, 1 августа, постановил арестовать бывшего директора ГП "Укрхимтрансаммиак".

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК), которое нанесло более 42,5 млн гривен убытков.

"Бывший глава «Укрхимтрансаммиака», злоупотребляя своим служебным положением, организовал закупку бентонитовой глины, которую добывало подконтрольное ему общество, вместо использования для подсыпки аммиакопровода бесплатной почвы, которая находилась на месте проведения ремонтных работ", - считает следствие.

Это было установлено в рамках расследования другой коррупционной схемы на ГП "Укрхимтрансаммиак", дело в отношении которой уже слушается в суде. Эпизод по завладению 42,5 млн грн осенью 2017 года выделили в отдельное уголовное производство.

Подозрение сообщили в июне 2021 года заочно в связи с неизвестным местонахождением.

Подозреваемый Виктор Бондик был гендиректором "Укрхимтрансаммиака" в 2007-2016 годах. Он - младший брат бывшего народного депутата от Партии регионов Валерия Бондика.

Виктор Бондик свое время прославился возведением 13-метрового забора вокруг своего имения в Буче Киевской области.