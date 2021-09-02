ВАКС постановил арестовать бывшего директора "Укрхимтрансаммиака"

Бондику инкриминировали 42,5 млн гривен убытков.

ВАКС постановил арестовать бывшего директора "Укрхимтрансаммиака"
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд в среду, 1 августа, постановил арестовать бывшего директора ГП "Укрхимтрансаммиак".

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК), которое нанесло более 42,5 млн гривен убытков.

"Бывший глава «Укрхимтрансаммиака», злоупотребляя своим служебным положением, организовал закупку бентонитовой глины, которую добывало подконтрольное ему общество, вместо использования для подсыпки аммиакопровода бесплатной почвы, которая находилась на месте проведения ремонтных работ", - считает следствие.

Это было установлено в рамках расследования другой коррупционной схемы на ГП "Укрхимтрансаммиак", дело в отношении которой уже слушается в суде. Эпизод по завладению 42,5 млн грн осенью 2017 года выделили в отдельное уголовное производство.

Подозрение сообщили в июне 2021 года заочно в связи с неизвестным местонахождением.

Подозреваемый Виктор Бондик был гендиректором "Укрхимтрансаммиака" в 2007-2016 годах. Он - младший брат бывшего народного депутата от Партии регионов Валерия Бондика.

Виктор Бондик свое время прославился возведением 13-метрового забора вокруг своего имения в Буче Киевской области.

"Укрхимтрансаммиак" - один из крупнейших транспортировщиков аммиака в СНГ. Предприятие создано в 2001 году путем объединения транзитеров аммиака.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в АфганистанеЗеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в Афганистане
UA:Первый отказался от партнерства с СТБ в проведении национального отбора на Евровидение
В Одессу доставили 133 беженцев из АфганистанаВ Одессу доставили 133 беженцев из Афганистана
1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях
Блок рекламы


Похожие новости
ВАКС повторно избрал меру пресечения подозреваемому по делу о взятке голове Харьковского облсоветаВАКС повторно избрал меру пресечения подозреваемому по делу о взятке голове Харьковского облсовета
Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского из-за нарушения им условий выезда за границуОфис генпрокурора просит арестовать Рудьковского из-за нарушения им условий выезда за границу
Зеленский наградил орденом бывшего регионала, который выступал против МайданаЗеленский наградил орденом бывшего регионала, который выступал против Майдана
ВАКС разрешил заочно расследовать присвоение Януковичем и его сыном "Межигорья"ВАКС разрешил заочно расследовать присвоение Януковичем и его сыном "Межигорья"
"Кузня на Рыбальском" обвинила и.о. директора ГБР в манипуляциях информацией"Кузня на Рыбальском" обвинила и.о. директора ГБР в манипуляциях информацией
Заместителю директора киевского КП "Спортивный комплекс" сообщили о подозрении в халатностиЗаместителю директора киевского КП "Спортивный комплекс" сообщили о подозрении в халатности
Бывшего экс-командира роты харьковского "Беркута" Шаповалова объявили в розыскБывшего экс-командира роты харьковского "Беркута" Шаповалова объявили в розыск
Министр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать президента Гани, который бежал из страныМинистр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать президента Гани, который бежал из страны
Апелляционная палата ВАКС оставила Чауса под домашним арестомАпелляционная палата ВАКС оставила Чауса под домашним арестом
Геннадий Москаль защищал в суде в качестве адвоката бывшего руководителя киевского "Беркута"Геннадий Москаль защищал в суде в качестве адвоката бывшего руководителя киевского "Беркута"
Последние новости
Подгружаем последние новости