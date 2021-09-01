В июле оккупанты в Крыму осудили 10 жителей за отказ от службы в армии РФ

Всего на конец июля правозащитники зафиксировали 258 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ.

В июле оккупанты в Крыму осудили 10 жителей за отказ от службы в армии РФ
Фото: mil.ru

В июле в оккупированном Россией Крыму зафиксировано 14 новых уголовных дел в отношении жителей полуострова по ст. 328 УК РФ (уклонение от службы в вооруженных силах РФ). Кроме того, было принято 10 новых приговоров по этой статье.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа.

Всего на конец июля правозащитники зафиксировали 258 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, переданных на рассмотрение в "суды" Крыма. По 232 из них уже вынесен приговор, еще 26 находятся на стадии рассмотрения.

"Напоминаем, что осуществление призыва жителей оккупированных территорий в армию страны, которая оккупирует, а также непрерывная на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции). Кроме этого, перемещение граждан Украины на службу в регионы РоSSии нарушает еще и ст. 49 этой конвенции", - отметили в КПГ.

Напомним, по состоянию на июль, от начала оккупации Крымского полуострова РоSSия призвала на военную службу около 30 тьсяч граждан Украины.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с призывом Россией на военную службу граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму. В МИД отметили, что РоSSия преследует в уголовном порядке тех, кто отказывается от такой службы, а также привлекает к массовым военно-пропагандистским мероприятиям население, включая несовершеннолетних, в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В июне в Украине открыли дело на оккупационного военкома за призыв крымчан в армию РФ. Его подозревают в нарушении законов и обычаев войны.

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