Еврокомиссия готова провести консультации с Киевом по "Северному потоку-2"

"Мы, как и раньше, готовы обсудить любые вопросы, которые волнуют Украину".

Европейская Комиссия готова провести консультации, запрошенные Киевом из-за дальнейшей реализации проекта "Северный поток-2", который угрожает безопасности Украины.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в частности - по вопросам энергетики, и с нетерпением ожидаем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами как лучше выполнить их просьбу о консультациях", - сообщили в ЕК.

При этом отмечается, что ЕС , "по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины".

"Мы, как и раньше, готовы обсудить любые вопросы, которые волнуют Украину", - заверили в Брюсселе.

Напомним, 22 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультациях по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США . Подробнее о соглашении читайте в материале LB.ua "Новый «Будапештский меморандум». США и Германия договорились об Украине и «Северному потоку»".

В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС .