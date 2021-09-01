Еврокомиссия готова провести консультации с Киевом по "Северному потоку-2"

"Мы, как и раньше, готовы обсудить любые вопросы, которые волнуют Украину".

Еврокомиссия готова провести консультации с Киевом по "Северному потоку-2"
Фото: energynews.com.ua

Европейская Комиссия готова провести консультации, запрошенные Киевом из-за дальнейшей реализации проекта "Северный поток-2", который угрожает безопасности Украины.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в частности - по вопросам энергетики, и с нетерпением ожидаем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами как лучше выполнить их просьбу о консультациях", - сообщили в ЕК.

При этом отмечается, что ЕС, "по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины".

"Мы, как и раньше, готовы обсудить любые вопросы, которые волнуют Украину", - заверили в Брюсселе.

Напомним, 22 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультациях по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США. Подробнее о соглашении читайте в материале LB.ua "Новый «Будапештский меморандум». США и Германия договорились об Украине и «Северному потоку»".

В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

Согласно договоренностям между Берлином и Вашингтоном, в случае функционирования нового трубопровода "Северный поток-2" ФРГ обязуется принимать меры, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в АфганистанеЗеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в Афганистане
"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина
Зеленский освободил Шевченко с должности посла Украины в КанадеЗеленский освободил Шевченко с должности посла Украины в Канаде
UA:Первый отказался от партнерства с СТБ в проведении национального отбора на Евровидение
В Одессу доставили 133 беженцев из АфганистанаВ Одессу доставили 133 беженцев из Афганистана
Блок рекламы


Похожие новости
Украина и Франция предлагают провести встречу глав МИД стран "нормандского формата"Украина и Франция предлагают провести встречу глав МИД стран "нормандского формата"
В "Слуге народа" работают над реформой системы управления КиевомВ "Слуге народа" работают над реформой системы управления Киевом
Шмыгаль предлагает провести с Хорватией совместный бизнес-форумШмыгаль предлагает провести с Хорватией совместный бизнес-форум
Украина готова направить бутилированную воду в Крым в случае катастрофы, - МинреинтеграцииУкраина готова направить бутилированную воду в Крым в случае катастрофы, - Минреинтеграции
Меркель предлагает провести встречу в нормандском формате на уровне президентовМеркель предлагает провести встречу в нормандском формате на уровне президентов
Вслед за Киевом начальника полиции меняют в Харьковской областиВслед за Киевом начальника полиции меняют в Харьковской области
Украина готова обороняться в случае полномасштабного вторжения, - Главнокомандующий ВСУУкраина готова обороняться в случае полномасштабного вторжения, - Главнокомандующий ВСУ
Кабмин решил провести аудит имущества и эффективности отраслевых академий НАНУКабмин решил провести аудит имущества и эффективности отраслевых академий НАНУ
В лифте Госдепа неизвестные вырезали свастику - Блинкен пообещал провести расследованиеВ лифте Госдепа неизвестные вырезали свастику - Блинкен пообещал провести расследование
Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", - КулебаУкраина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", - Кулеба
Последние новости
Подгружаем последние новости