Посол НАТО возразил о невозможности вступления Украины во время войны

"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы".

Посол НАТО возразил о невозможности вступления Украины во время войны
Александер Винников
Фото: Макс Левин

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что в Североатлантическом договоре нет такой нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории.

"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - сказал дипломат в интервью "Европейской правде".

Он также отметил, что в альянсе заинтересованы в том, чтобы агрессивные действия РФ оставались красной линией для НАТО.

Напомним, посол Великобритании Мелинда Симмонс недавно заявила, что вопрос о возможности присоединения Украины к НАТО "уже решен в принципе", но для этого нужны реформы по стороны Украины.

Власти Украины в последнее время неоднократно заявляли, что некоторые страны НАТО используют вопрос реформ как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать РоSSию.

В начале июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина с 2008 года достаточно изменилась, чтобы получить от НАТО новый этап в евроатлантической интеграции, но отдельные страны продолжают требовать каких-то реформ. По мнению министра, это просто отговорки.

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