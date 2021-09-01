На Донбассе погиб 27-летний боец из Львовщины (обновлено)

Враг еще 14 раз нарушил режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупантов.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой ранен. Еще один военный получил минно-взрывную травму в результате подрыва.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

"Раненых воинов было срочно доставлено в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней степени тяжести", - говорится в утренней сводке.

Вчера у Новозвановки враг трижды обстреливал позиции украинских военных из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Шумы роSSийские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Катериновки роSSийские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В районе Новотошковского враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА было сброшено гранату ВОГ-17.

Неподалеку Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У Широкино вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 31 августа зафиксировано уже три нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.

В направлении Широкино роSSийские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра. Близ Нью-Йорка вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Обновлено. В понедельник, 30 августа, вблизи Попасной на Луганщине погиб военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила родом из Львовщины Роман Задорожный. Ему было 27 лет.

Фото: facebook.com/roksana.terlecka.54 Роман Задорожний

О гибели бойца сообщила волонтер Ассоциации ветеранов войны и участников АТО/ООС Каменеччины Роксана Терлецкая.

"Страшная и болезненная весть прилетела к нам с фронта. Вчера в зоне АТО/ООС вблизи Попасной погиб член нашей организации «Ассоциация ветеранов войны и участников АТО/ООС Каменеччины» наш земляк, патриот, который защищал нас от первых дней войны и до последнего вздоха", - написала она в фейсбуке.

27-летний военный был родом из Добротвора, служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила, которая дислоцируется в Яворове. У него осталась мама, сестры и братья.

Предварительно тело Романа Задорожного привезут во Львовскую область в четверг 2 сентября.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.