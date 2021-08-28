Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского из-за нарушения им условий выезда за границу

Экс-министра заметили на территории Княжества Монако, хотя он должен был поехать в Вену на лечение.

Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского из-за нарушения им условий выезда за границу
Фото: golos.ua

Офис генерального прокурора инициирует вопрос изменения меры пресечения экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому, подозреваемому в организации похищения и пытках главы компании "Нефтегаздобыча", в связи с нарушением подозреваемым условий выезда за границу.

Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Прокурор Офиса генпрокурора подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей бывшему народному депутату, подозреваемому в похищении и пытках экс-руководителя частной газодобывающей компании", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что такое решение принято в связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу - в город Вену с целью получения квалифицированной медицинской помощи.

"Нарушение было установлено по результатам проверки сведений средств массовой информации о том, что его заметили на территории Княжества Монако", - добавили в ведомстве.

Напомним, Офис генпрокурора сообщил, что проверяет информацию о пребывании Рудьковского в Монако и допускает возможность инициирования изменения меры пресечения "в случае подтверждения нарушения подозреваемым возложенных на него обязательств".

Рудьковский подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 ("Пытки"), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют организацию резонансного похищения топ-менеджера "Нефтегаздобычи" Олега Семинского, который пропал без вести 3 февраля 2012 года, когда его похитили посреди Киева, и нашелся только через три года, в мае 2015 года. После похищения Семинского акционером компании стал Ринат Ахметов.

Сейчас Семинский делает политическую карьеру, став депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Рудьковский тем временем успел посидеть в роSSийской тюрьме - с декабря 2019 г. Московский суд приговорил его к двум годам колонии общего режима за "нападение на посольство РФ в Киеве". В начале 2021 года он вышел на свободу и вернулся в Украину.

Постановлением следователя судьи Печерского районного суда Киева от 5 июля 2021 года было удовлетворено ходатайство защитника Рудьковского и применено к нему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а 30 июля подозреваемый обратился к процессуальному руководителю с ходатайством о предоставлении ему разрешения на выезд для обследования и лечения в Вене (Австрия) в период с 5 по 21 августа 2021 года.

В связи с этим ОГП выдал разрешение Рудьковскому на выезд исключительно в Вену и исключительно с целью получения медицинской помощи. 11 августа появилась информация о пребывании Рудьковского в Монако.

Рудьковский был министром транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп VII созыва от Партии регионов (2012-2014).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции УкраиныШмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции Украины
Зеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуостровеЗеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуострове
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в АфганистанеЗеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в Афганистане
Правительство Греции вводит ограничения для невакцинированных от COVID-19Правительство Греции вводит ограничения для невакцинированных от COVID-19
На Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб военныйНа Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб военный
Блок рекламы


Похожие новости
Адвокаты Порошенко обращаются в суд из-за действий полиции в расследовании нападенияАдвокаты Порошенко обращаются в суд из-за действий полиции в расследовании нападения
В Киеве мужчина пытался поджечь дверь Офиса омбудсмена (обновлено)В Киеве мужчина пытался поджечь дверь Офиса омбудсмена (обновлено)
Рассмотрение апелляции экс-заместителя министра обороны Павловского перенесли из-за минирования суда, - адвокатРассмотрение апелляции экс-заместителя министра обороны Павловского перенесли из-за минирования суда, - адвокат
США и страны-союзники призвали немедленно покинуть аэропорт в Кабуле из-за угрозы терактаСША и страны-союзники призвали немедленно покинуть аэропорт в Кабуле из-за угрозы теракта
В РоSSии возбудили уголовное дело по статье "экоцид" из-за перекрытия Северо-Крымского каналаВ РоSSии возбудили уголовное дело по статье "экоцид" из-за перекрытия Северо-Крымского канала
Парламент Армении прекратил работу из-за драки между депутатами
Зеленский заявил о начале возвращения захоронений выдающихся украинцев и культурных ценностей из-за рубежаЗеленский заявил о начале возвращения захоронений выдающихся украинцев и культурных ценностей из-за рубежа
В Киеве открыли Офис Крымской платформы
У Офиса президента открыли арт-площадку по мотивам картин Марии ПримаченкоУ Офиса президента открыли арт-площадку по мотивам картин Марии Примаченко
Киевсовет вызывает министра культуры Ткаченко на свое заседание из-за разрушения объектов культурного наследияКиевсовет вызывает министра культуры Ткаченко на свое заседание из-за разрушения объектов культурного наследия
Последние новости
Подгружаем последние новости