Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского из-за нарушения им условий выезда за границу

Экс-министра заметили на территории Княжества Монако, хотя он должен был поехать в Вену на лечение.

Офис генерального прокурора инициирует вопрос изменения меры пресечения экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому, подозреваемому в организации похищения и пытках главы компании "Нефтегаздобыча", в связи с нарушением подозреваемым условий выезда за границу.

Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Прокурор Офиса генпрокурора подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей бывшему народному депутату, подозреваемому в похищении и пытках экс-руководителя частной газодобывающей компании", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что такое решение принято в связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу - в город Вену с целью получения квалифицированной медицинской помощи.

"Нарушение было установлено по результатам проверки сведений средств массовой информации о том, что его заметили на территории Княжества Монако", - добавили в ведомстве.

Напомним, Офис генпрокурора сообщил, что проверяет информацию о пребывании Рудьковского в Монако и допускает возможность инициирования изменения меры пресечения "в случае подтверждения нарушения подозреваемым возложенных на него обязательств".

Рудьковский подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 ("Пытки"), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют организацию резонансного похищения топ-менеджера "Нефтегаздобычи" Олега Семинского, который пропал без вести 3 февраля 2012 года, когда его похитили посреди Киева , и нашелся только через три года, в мае 2015 года. После похищения Семинского акционером компании стал Ринат Ахметов.

Сейчас Семинский делает политическую карьеру, став депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Рудьковский тем временем успел посидеть в роSSийской тюрьме - с декабря 2019 г. Московский суд приговорил его к двум годам колонии общего режима за "нападение на посольство РФ в Киеве ". В начале 2021 года он вышел на свободу и вернулся в Украину.

Постановлением следователя судьи Печерского районного суда Киева от 5 июля 2021 года было удовлетворено ходатайство защитника Рудьковского и применено к нему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а 30 июля подозреваемый обратился к процессуальному руководителю с ходатайством о предоставлении ему разрешения на выезд для обследования и лечения в Вене (Австрия) в период с 5 по 21 августа 2021 года.

В связи с этим ОГП выдал разрешение Рудьковскому на выезд исключительно в Вену и исключительно с целью получения медицинской помощи. 11 августа появилась информация о пребывании Рудьковского в Монако.

Рудьковский был министром транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп VII созыва от Партии регионов (2012-2014).