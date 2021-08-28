В результате взрывов на военном складе в Казахстане погибли девять человек (обновлено)
Число пострадавших - около 90 человек.
В результате серии взрывов на военной базе в Жамбылской области Казахстана погибли девять человек, четверо пропали без вести.
Об этом сообщается на сайте МЧС Казахстана.
Среди погибших - военнослужащие части, где произошел взрыв, сотрудники военной охраны, МЧС, военной прокуратуры.
По последним данным, еще около 90 человек попали в больницу, из них 49 - спасатели МЧС.
Разрыв инженерных взрывчатых веществ был вызван пожаром, пишет Reuters.
Что стало причиной возгорания - еще неизвестно, заявил министр обороны Нурлан Ермекбаев.
По его словам, военные погибли при попытке потушить огонь. По предварительным данным, всего произошло около 10 взрывов.
Власти эвакуировали сотни людей и закрыли главную дорогу, соединяющую город с Алматы.
Министр добавил, что взрывчатые вещества, хранившиеся на складе, поступили туда с объекта в городе Арысь 2019 года, где также произошли взрывы, в результате которых погибли четыре человека.
Напомним, что в июне 2019 на складах возле города Арысь случилось возгорание, повлекшее разрывы частей боеприпасов. Власти эвакуировали весь город.