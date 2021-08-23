Санкции Словакии против РоSSии будут продолжаться, пока будет продолжаться оккупация, - премьер Хегер

"Ситуация с Крымом отражает те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Безопасность в Европе - не может восприниматься как данность, за это стоит бороться".

Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что Украина имеет полную поддержку Словакии в борьбе за восстановление территориальной целостности, неделимости.

Об этом он заявил во время учредительного саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа.

"Чья-то сила - не аргумент и не признак правоты. Это не значит, что границы можно перечеркивать собственными силами как заблагорассудится. Мы не признаем эту аннексию. В этом Украина имеет полную нашу поддержку в своей борьбе за восстановление территориальной целостности, неделимости", - сказал он.

Хегер добавил, что словацкие санкции против РоSSии будут продолжаться, пока будет продолжаться оккупация украинских территорий.

"Ситуация с Крымом отражает те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Донбасс, Крым - не единичные случаи. Безопасность в Европе - не может восприниматься как данность, за это стоит бороться", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что речь идет не просто об откровенно вооруженных аспектах, но и о гибридных усилиях подорвать наше единство, нашу преданность общей идее.

"И именно поэтому мы сегодня заявляем Украине: "Вы не одни. Мы будем помогать вам восстанавливать вашу территориальную целостность", - сказал Хегер.

Напомним, в Киеве проходит инаугурационный саммит Крымской платформы, участие в котором принимают представители 46 государств и международных организаций.

На уровне президентов представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша , Венгрия, Словакия, Словения, Молдова, Финляндия. На уровне премьер-министров представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.

Два государства представлены на уровне глав парламентов - Швейцария и Чехия. От 14 государств приехали представители правительства: Турция, Франция, Германия, Испания , Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

США прислали министра энергетики. Европейскую комиссию представляет вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО - заместитель генсекретаря, Совет Европы будет представлять генеральный секретарь, ГУАМ также представлен на уровне генсекретаря.