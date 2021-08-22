Зеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуострове

Президенты Украины и Турции провели телефонный ромовую.

Зеленский попросил Эрдогана посодействовать освобождению более 100 крымских татар на оккупированном полуострове
Архівне фото
Фото: пресс-служба президента

Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос освобождения более 100 крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

Об этом сообщил Зеленский в своем Twitter.

"Во время телефонного разговора я поблагодарил Эрдогана за солидарность Турции с украинским народом и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Попросил президента Турции содействовать освобождению более 100 крымских татар, незаконно удерживаемых Россией", - написал он.

During a phone conversation, I thanked @RTErdogan for solidarity of ?? with the Ukrainian people & support for ?? sovereignty & territorial integrity. Asked the President of Turkey to facilitate the release of more than 100 Crimean Tatars illegally detained by Russia.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2021

Напомним, в апреле Украина и Турция подписали договор о строительстве жилья для крымских татар. Зеленский отмечал, что межправительственное соглашение дает возможность построить примерно 500 квартир для представителей крымскотатарского народа и других внутренне перемещенных лиц.

23 августа в Киеве состоится саммит Крымской платформы. Ожидается приезд десяти президентов иностранных государств, четырех премьер-министров, семнадцати министров, двух спикеров. От Евросоюза будет президент Европейского совета и вице-президент Европейской комиссии, от НАТО - заместитель генерального секретаря. Делегацию США возглавит министр энергетики Дженнифер Кренгольм.

На саммите примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, которые не смогли принять участие в учредительном саммите. В документе выложат видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

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