Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным для освобождения крымских политзаключенных

Президент Украины признает, что не только РоSSия, но и другие страны не хотят поднимать вопрос Крыма и объединять его с вопросом деоккупации украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что только прямые переговоры с Владимиром Путиным могут решить вопрос освобождения крымских политзаключенных.

Об этом глава государства сообщил в интервью, посвященном крымской тематике, журналистам нескольких СМИ . Беседа прошла еще 9 августа, однако опубликована только сейчас "Радио Свобода" и другими СМИ .

"Все списки (на освобождение. - Ред.) сформированы благодаря работе нашего омбудсмена. Я не знаю, по поводу этих списков, кроме формирования, есть ли реально действенные шаги. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом РоSSии в отношении крымских заключенных я выхода другого не вижу. Я считаю, что другие варианты должны нарабатываться именно в Крымской платформе", - отметил президент.

По мнению Зеленского, вопрос политзаключенных является важным, но он полностью заторможен.

"Со всеми лидерами, поверьте, у меня есть список вопросов, которые я проговариваю в любом формате встреч: рабочих, государственных, официальных. Вопрос крымчан я всегда поднимаю", - заверил президент.

Зеленский добавил, что именно РоSSия тормозит крымский вопрос.

"Потому что они объединяют вопрос политзаключенных с оккупацией Крыма. Для них они не политзаключенные, потому что «не было оккупации Крыма». Поэтому это очень сложный вопрос. Мы можем говорить об обмене, и мы готовили списки. Но они разделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки наших ребят, которые находятся в Крыму или на территории РоSSии. Мы объединяли эти списки и говорили о том, что мы считаем, что вопрос обмена всех на всех - это включительно крымчан", - отметил он.

Однако Зеленский признал, что не только РФ , но и другие государства не хотят поднимать вопрос Крыма и объединять его с вопросом деоккупации украинских территорий.

"Поэтому, когда мы с вами говорим о деоккупации украинских территорий, мы говорим о Луганской и Донецкой областях и Крыме. А когда мы говорим о деоккупации украинских территорий, большая часть, я считаю, европейских лидеров из тех, кто что-то может решать, не признают аннексию Крыма, но в словосочетание «деоккупация украинских территорий» закладывают содержание «Донецкая и Луганская области». Я так считаю. Я могу ошибаться, и миллион раз говорю: «Спасибо всем лидерам, которые поддерживают Украину». Говорю, чтобы никто, не дай Боже, не обиделся", - добавил президент.

Напомним, что оккупационная власть продолжает увеличивать количество политзаключенных в Крыму. На днях после проведения обысков в домах крымских татар в Симферопольском и Бахчисарайском районах АР Крым и в Балаклавском и Нахимовском районах города Севастополя были незаконно задержаны пятеро граждан Украины: имам Раиф Февзиев и активисты Рустам Мурасов, Рустам Таиров, Джеббар Бекиров и Заур Абдуллаев.

МИД считает, что эти задержания являются провокацией накануне саммита Крымской платформы.