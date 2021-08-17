МИД: 153 украинца попросили помощи в возвращении из Афганистана

"Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан пока нет".

МИД: 153 украинца попросили помощи в возвращении из Афганистана
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Сейчас 153 гражданина Украины связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой из Афганистана.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Последние данные: 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. Это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещающее родственников; бизнесмены и другие граждане Украины. Самое важное сейчас - это, чтобы они достались кабульского аэропорта", - написал он в фейсбуке.

Кулеба также опроверг информацию отдельных СМИ о "брошенных на произвол судьбы государством украинцев".

"Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан пока нет. Я понимаю, что эмоции зашкаливают, кто-то намеренно нагнетает, кому страшно, кто-то пытается показать, что знает решение для всех проблем, а его не слышат. Государство работает ежечасно над тем, чтобы помочь нашим гражданам. Поможем и иностранцам, но граждане Украины - абсолютный приоритет, потому что мы своих не бросаем", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что сейчас есть несколько конкретных сценариев возврата, воплощаются в жизнь.

"По безопасностным соображениям не могу рассказывать подробности, но работаем, чтобы все удалось", - добавил глава МИД.

Напомним, что талибы начали захватывать власть в провинциях на фоне вывода американских войск из Афганистана. В воскресенье "Талибан" зашел в пригород Кабула, перед тем несколько недель он захватывал столицы провинций. Президент Афганистана уехал из страны. Государства массово эвакуируют своих граждан. Украина вывезла самолетом 79 человек, являющихся гражданами пяти стран.

Захват власти в Афганистане сопровождается большим количеством жертв среди гражданского населения.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в боевых действиях на территории Афганистана, если афганцы сами не готовы бороться с экстремистами. Он сказал, что страну смогут безопасно покинуть все, кто сотрудничал с США. Пентагон обещает в течение двух недель поддерживать безопасность в аэропорту Кабула.

Украина также продолжает формировать списки граждан, которые хотят вернуться домой.

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