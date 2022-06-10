Отопительный сезон 2022/2023: в Раде рассказали, чего ждать украинцам зимой
Украинские власти и профильные предприятия уже работают над обеспечением потребностей энергетической отрасли будущей зимой, информирует
Из-за войны против РоSSии Украину ждет тяжелая зима в сфере обеспечения газом, но правительство уже работает над решением этой проблемы. Такое заявление сделал председатель комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус в эфире
По предварительным данным, для следующего отопительного сезона стране понадобится от 21 до 24 миллиардов кубометров газа. Герус отметил, что сейчас цифры ориентировочные, поскольку до конца лета ситуация в Украине может измениться. По его мнению, это будет зависеть от трех факторов:
- какой будет ситуация с оккупированными территориями ;
- удастся ли отстроить инфраструктуру в разрушенных городах;
- какое количество предприятий возобновит полноценную работу.
«Однозначно уже сегодня нужно готовиться. И наша крупнейшая национальная компания «Нафтогаз» уже проводит поездки и встречи с представителями других стран. Это нужно, чтобы совместно выстроить эту работу по закачке газа. Зима ожидается тяжелая, но мы сделаем все, чтобы у нас было и свет, и тепло», – сказал Герус.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики также добавил, что Украина ищет разные варианты закупок газа за рубежом. В частности, речь идет о Словакии, Венгрии и Польше, куда топливо поставляется из США, Норвегии, Азии и даже Африки. Кроме того, Герус отметил, что украинские компании на данный момент добывают газа больше, чем нужно для потребления и продажи, поэтому соответствующие запасы накапливаются в подземных газохранилищах для использования зимой.