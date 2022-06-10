Отопительный сезон 2022/2023: в Раде рассказали, чего ждать украинцам зимой

Из-за войны против РоSSии Украину ждет тяжелая зима в сфере обеспечения газом, но правительство уже работает над решением этой проблемы. Такое заявление сделал председатель комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус в эфире единого марафона новостей.

По предварительным данным, для следующего отопительного сезона стране понадобится от 21 до 24 миллиардов кубометров газа. Герус отметил, что сейчас цифры ориентировочные, поскольку до конца лета ситуация в Украине может измениться. По его мнению, это будет зависеть от трех факторов:

какой будет ситуация с оккупированными территориями ;

удастся ли отстроить инфраструктуру в разрушенных городах;

какое количество предприятий возобновит полноценную работу.

«Однозначно уже сегодня нужно готовиться. И наша крупнейшая национальная компания «Нафтогаз» уже проводит поездки и встречи с представителями других стран. Это нужно, чтобы совместно выстроить эту работу по закачке газа. Зима ожидается тяжелая, но мы сделаем все, чтобы у нас было и свет, и тепло», – сказал Герус.