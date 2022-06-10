Отопительный сезон 2022/2023: в Раде рассказали, чего ждать украинцам зимой

Украинские власти и профильные предприятия уже работают над обеспечением потребностей энергетической отрасли будущей зимой, информирует ZN.ua.

Из-за войны против РоSSии Украину ждет тяжелая зима в сфере обеспечения газом, но правительство уже работает над решением этой проблемы. Такое заявление сделал председатель комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус в эфире единого марафона новостей.

По предварительным данным, для следующего отопительного сезона стране понадобится от 21 до 24 миллиардов кубометров газа. Герус отметил, что сейчас цифры ориентировочные, поскольку до конца лета ситуация в Украине может измениться. По его мнению, это будет зависеть от трех факторов:

  • какой будет ситуация с оккупированными территориями ;
  • удастся ли отстроить инфраструктуру в разрушенных городах;
  • какое количество предприятий возобновит полноценную работу.

«Однозначно уже сегодня нужно готовиться. И наша крупнейшая национальная компания «Нафтогаз» уже проводит поездки и встречи с представителями других стран. Это нужно, чтобы совместно выстроить эту работу по закачке газа. Зима ожидается тяжелая, но мы сделаем все, чтобы у нас было и свет, и тепло», – сказал Герус.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики также добавил, что Украина ищет разные варианты закупок газа за рубежом. В частности, речь идет о Словакии, Венгрии и Польше, куда топливо поставляется из США, Норвегии, Азии и даже Африки. Кроме того, Герус отметил, что украинские компании на данный момент добывают газа больше, чем нужно для потребления и продажи, поэтому соответствующие запасы накапливаются в подземных газохранилищах для использования зимой.


Александр Кричковский, ZN.ua





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