Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии экономической безопасности

Контроль за выполнением решения возложен на Алексея Данилова.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года.

Об этом говорится в указе №347/2021.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В стратегии отмечается, что национальные интересы Украины - это устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами.

Стратегический курс в обеспечении экономической безопасности Украины имеет два взаимосвязанных направления: развитие и безопасность. В сфере безопасности важное место занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией РоSSийской Федерации и временной оккупацией части украинских территорий. В документе отмечается, что разрушение экономики Украины - сознательное и целенаправленное действие РоSSии, которая является одним из методов гибридной войны.

Стратегия также учитывает основные вызовы и угрозы в сфере экономической, финансовой, производственной, внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасности страны.

Отмечается, что результатом реализации стратегии должно стать, в частности, создание устойчивой, конкурентоспособной, социально ответственной рыночной экономики и условий для опережающего развития научно-технического потенциала страны, устойчивого наращивания национального богатства и факторов производства.

"Украина должна занять в мировом разделении труда место, которое соответствует ее естественным, трудовым и интеллектуальным ресурсам, экономическому и геополитическому потенциалу", - резюмировали в ОП.

Напомним, 10 марта Кабмин одобрил проект Стратегии экономической безопасности до 2025 года. Он разработан по требованию Совета нацбезопасности и обороны.

В начале января проект обнародовали на сайте Минэкономики для публичного обсуждения.