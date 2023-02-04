Проти Аллєгрової та Баскова: Канада ввела санкції щодо причетних до російської пропаганди

Загалом санкційний список доповнили понад 50 ЗМІ, артистами й іншими пропагандистами, інформує ZN.ua.

Проти Аллєгрової та Баскова: Канада ввела санкції щодо причетних до російської пропаганди
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Канада запровадила додаткові обмежувальні заходи проти 38 людей, серед яких співаки, актори й журналісти, і 16 організацій, причетних до поширення російської пропаганди й дезінформації. Про це в п’ятницю оголосила міністр закордонних справ Мелані Жолі, повідомила пресслужба канадського уряду.

"Війна президента Владіміра Путіна в Україні заснована на брехні й маніпуляціях. До російських операцій з дезінформації залучили знаменитостей і так звані новинні організації, щоб повторювати тези Кремля й спробувати виправдати звірства, які відбуваються по всій Україні. Це призвело до утворення хибної підтримки російського режиму й продовження страждань мільйонів невинних українців", – йдеться в заяві уряду.

Серед юридичних осіб, які потрапили під нові санкції Канади, зокрема, міжнародне інформаційне агентство "Россія сєгодня", гендиректором якого є Дмітрій Кісєльов, а головним редактором – Маргаріта Сімоньян. Медіагрупа об’єднує такі пропагандистські ЗМІ, як РІА "Новості", "Україна.ру", "ІноСМІ", PRIME, Baltnews, Arctic.ru та інші.

У список потрапили й суб’єкти United World International і Foundation for Fight Against Repression, тісно пов’язані з власником ПВК "Вагнер" Євгєнієм Прігожиним.


Максим Царук, ZN.ua





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