Умер художник и глава Одесского художественного музея Александр Ройтбурд

Причины смерти пока не сообщаются.

Александр Ройтбурд
Фото: Макс Левин
Александр Ройтбурд

Умер Александр Ройтбурд – украинский художник и директор Одесского художественного музея. 59-летний художник долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на подтвержденную в музее информацию.

Александр Ройтбурд - художник, директор Одесского художественного музея. Был активным участником Евромайдана.

Ройтбурд получил образование на художественно-графическом факультете Одесского педагогического института. О своем увлечении живописью шутил: "Я занялся искусством, чтобы не ходить каждый день на работу".

Он считается одним из основных художников "украинской новой волны" - постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980-1990-хх годах на фоне распада СССР, перестройки и становления Независимости.

Александр Ройтбурд, Morning in a pine forest
Фото: wikiart
Александр Ройтбурд, Morning in a pine forest
Александр Ройтбурд, The Dormant Tzadik
Фото: wikiart
Александр Ройтбурд, The Dormant Tzadik
Александр Ройтбурд, Skovoroda
Фото: WikiArt
Александр Ройтбурд, Skovoroda

В 90-х годах Ройтбурд начал организовывать в Одессе выставки современного искусства, стал активным деятелем организации "Новое искусство" и председателем Наблюдательного совета одесского Центра современного искусства.

Напомним, что с марта 2018 года Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей, однако его назначение вызвало немало споров. Он выиграл конкурс, но местные депутаты сопротивлялись его назначению и не поддержали его на голосовании.

4 сентября 2019 года Одесский облсовет досрочно разорвала контракт с директором Одесского художественного музея Ройтбурдом. Он сразу заявил, что будет обжаловать это решение в суде и позже выиграл суд в первой инстанции. Министерство культуры назвало решение облсовета безосновательным. Под городским советом в поддержку художника проходили масштабные митинги.

Одесская ОГА при этом не стала разрывать контракт с художником, и он продолжал выполнять свои обязанности директора.

2 июня Апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда.

4 июня Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко новым министром культуры и информационной политики Украины. После назначения Ткаченко заявил, что решение об увольнении Ройтбурда было политическим.

2 июня 2021 года Верховный суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

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