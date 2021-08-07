В Киеве попрощались с Евгением Марчуком

Фото: Макс Требухов

В Киеве попрощались с первым главой Службы безопасности Украины, экс-премьер-министром Украины, бывшим министром обороны и секретарем СНБО Евгением Марчуком.

Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Все, кто знал Евгения Кирилловича, восхищались его неиссякаемой энергией, высоким профессионализмом и преданностью Родине. Светлая память!", - написал в своем Телеграм-канале руководитель украинского правительства Денис Шмыгаль, который принял участие в прощании.

Фото: ТГ-канал Дениса Шмыгаля

Жители столицы прощались с Марчуком в Доме официальных приемов, а похоронят его на Байковом кладбище.

Напомним, украинский государственный деятель, генерал армии Украины Евгений Марчук умер 5 августа на 81-м году жизни. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

Евгений Марчук родился в 1941 году. Работал в КГБ УССР. После провозглашения независимости Украины стал первым главой Службы безопасности Украины.

В июле 1994 года был назначен вице-премьер-министром Украины, в октябре того же года - первым вице-премьером. С марта 1995 - и.о. премьер-министра Украины, первый вице-премьер. С июня 1995 по май 1996 - премьер-министр Украины.

Участвовал в президентских выборах 1999 года, получив в первом туре 8,13% голосов избирателей. В финальной части президентской кампании, в ноябре 1999-го, указом президента Леонида Кучмы Марчук был назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.

С июня 2003 по сентябрь 2004 занимал пост министра обороны Украины, на котором после инициированной Кучмой отставки его сменил генерал Александр Кузьмук.

Дважды избирался народным депутатом Украины - в 1995 и 1998 гг. В Верховной Раде II созыва руководил фракцией "Социально-рыночный выбор". В Раде III созыва возглавлял фракцию СДПУ (о), затем входил в группу "Независимые". Был членом Комитета ВР по вопросам обороны и государственной безопасности, главой Комитета по вопросам социальной политики и труда.

В декабре 2004-го, после отставки с поста главы оборонного ведомства, Марчук возглавил "Партию Свободы". Партия участвовала в парламентских выборах 2006 года.

19 мая 2008-го указом главы государства Виктора Ющенко был назначен внештатным советником президента Украины. Уволен указом его преемника Виктора Януковича в марте 2010 года.

В декабре 2014 года экс-глава СБУ , экс-министр обороны Евгений Марчук стал координатором сотрудничества Украины с НАТО и ЕС в сфере безопасности.

В мае 2015 Марчук возглавил подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.