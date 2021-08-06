Брата Навального приговорили к году условно

Его признали виновным в подстрекательстве к нарушению карантина.

Преображенский районный суд Москвы признал Олега Навального, брата заключенного оппозиционера Алексея Навального, виновным в подстрекательстве к нарушению карантина и приговорил его к году лишения свободы условно.

Об этом сообщил его адвокат Никос Параскевов.

"Судья Кузнецов объявил приговор. Олег Навальный признан виновным в подстрекательстве по ч.1 ст.236 УК РФ и приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - написал он в твиттере .

Олег Навальный - один из девяти фигурантов так называемого "санитарного" дела. Оно касается сообщений, опубликованных в социальных сетях, где содержались призывы выйти на акцию в поддержку Навального 23 января 2021 года.

Поэтому, по мнению сотрудников Следственного комитета РоSSии, в центр Москвы приехали люди, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса, что создало угрозу "массового заболевания людей".

3 августа по этому же делу юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы, а 6 августа другой соратник Навального Николай Ляскин - год ограничения свободы.