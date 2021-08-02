Глава Минздрава призвал соблюдать противоэпидемические правила во время празднования Дня Независимости

Гражданам, принадлежащим к группам риска, он посоветовал воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал граждан соблюдать все противоэпидемические правила во время празднований по случаю Дня Независимости Украины. А в случае появления симптомов ОРВИ, - воздержаться от участия в массовых мероприятиях.

Об этом глава Минздрава заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины", передает "Интерфакс-Украина".

"Что мы просим сделать украинцев во время празднования - воздержаться от посещения массовых мероприятий в случае появления симптомов острой респираторной вирусной болезни или COVID-19", - сказал Ляшко.

Кроме того, министр призвал граждан, относящихся к группам риска, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Всех остальных он попросил соблюдать дистанцию и гигиену рук, носить маски.

Он также предостерег от употребления алкоголя во время праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости.

"Не употребляйте алкогольных напитков. Алкоголь - зло само по себе. Но большое количество алкоголя - это пренебрежение в дальнейшем четко прописанными противоэпидемическими нормами. Поэтому - никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После - возможно, немного с семьей", - отметил Ляшко.

Напомним, что сегодня президент представил информацию о торжествах ко Дню Независимости. Запланировано 10 основных мероприятий.